Общество

Песенка не новая: экоактивисты устроили фотосессию на фоне будущей трассы в Волго-Ахтубинской пойме

Общество 07.07.2021 21:40
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07.07.2021 21:40


Меньше часа продлилось несанкционированное массовое мероприятие в Среднеахтубинском районе: несколько человек вышли на обочину трассы «Краснослободск – Средняя Ахтуба» и устроили фотосессию на фоне стройки новой трассы. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, собравшиеся женщины несколько раз развернули плакаты с лозунгами в защиту Волго-Ахтубинской поймы, чтобы сделать эффектные кадры, и разошлись.
По свидетельствам очевидцев, участниц псевдо-пикета привели экоактивисты Антон Гетманенко, Михаил Соломонов, устроивший накануне скандал на брифинге для журналистов, и депутат Волгоградской облдумы Александр Осипов. «Они несколько раз эмоционально сказали на камеру о том, что выступают против [строительства] трассы, объявили стройку преступлением и отдали какую-то бумагу полиции», – рассказал один из жителей поселка Третий Решающий.
Накал эмоций экоактивистов быстро сошел на нет без большой публики, и митингующие разъехались, вслед за ними уехали и озадаченные перфомансом полицейские. Информация о задержаниях, распространившаяся в некоторых волгоградских телеграм-каналах, также не нашла подтверждения.
Напомним, на этой неделе в Среднеахтубинском районе стартовало строительство 14-километрового третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу. В настоящее время ведутся подготовительные работы. На первом этапе построят два моста через ерики Осинки и Гнилой и развязку в районе съезда на Лебяжью поляну.

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