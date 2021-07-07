



Меньше часа продлилось несанкционированное массовое мероприятие в Среднеахтубинском районе: несколько человек вышли на обочину трассы «Краснослободск – Средняя Ахтуба» и устроили фотосессию на фоне стройки новой трассы. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, собравшиеся женщины несколько раз развернули плакаты с лозунгами в защиту Волго-Ахтубинской поймы, чтобы сделать эффектные кадры, и разошлись.

По свидетельствам очевидцев, участниц псевдо-пикета привели экоактивисты Антон Гетманенко, Михаил Соломонов, устроивший накануне скандал на брифинге для журналистов, и депутат Волгоградской облдумы Александр Осипов. «Они несколько раз эмоционально сказали на камеру о том, что выступают против [строительства] трассы, объявили стройку преступлением и отдали какую-то бумагу полиции», – рассказал один из жителей поселка Третий Решающий.

Накал эмоций экоактивистов быстро сошел на нет без большой публики, и митингующие разъехались, вслед за ними уехали и озадаченные перфомансом полицейские. Информация о задержаниях, распространившаяся в некоторых волгоградских телеграм-каналах, также не нашла подтверждения.

Напомним, на этой неделе в Среднеахтубинском районе стартовало строительство 14-километрового третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу. В настоящее время ведутся подготовительные работы. На первом этапе построят два моста через ерики Осинки и Гнилой и развязку в районе съезда на Лебяжью поляну.