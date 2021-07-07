Боевые гранаты нашли на дороге в Волгограде





Саперы мотострелкового соединения уничтожили гранаты Ф-1, обнаруженные в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Южного военного округа, четыре боеприпаса обнаружил местный житель на проселочной дороге после сильного дождя. Осколочные ручные гранаты пролежали в земле со времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы вывезли на полигон Прудбой, где уничтожили путем подрыва накладным зарядом.

Всего с начала года саперы Южного военного округа обезвредили порядка 14 тысяч взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Наиболее часто запросы поступали с мест ожесточенных боев Волгоградской и Ростовской областей, Краснодарского края и республики Крым.

Фото: пресс-служба Южного военного округа



