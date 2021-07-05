Общество 05.07.2021 14:58
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05.07.2021 14:58
Резкое ухудшение погодных условий ожидается в Волгоградской области с 5 по 7 июля. Как сообщает ИА "Высота 102", предупреждение о непогоде разослало сегодня региональное управление МЧС. Так, по данным Волгоградского ЦГМС, в отдельных районах области ожидаются ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра порывами до 25 метров в секунду. В отдельных районах прогнозируют очень сильные ливни.
Сотрудники МЧС просят жителей находиться подальше от водоемов, избегать шатких строений, рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев.
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