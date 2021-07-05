Беременную волгоградку в час пик доставили в роддом как VIP-персону

Общество 05.07.2021 14:26
0
05.07.2021 14:26
Молодые супруги Антон и Марина из Волгограда, которые совсем недавно стали родителями, поблагодарили сержанта полиции Никиту Жарихина за оперативную помощь в критической ситуации. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, полицейский помог беременной Марине, которой стало резко плохо, добраться до роддома в час пик. Супруг волгоградки переживал, что не успеет довезти жену к врачам, поэтому обратился за помощью к полицейскому.
Выслушав взволнованного водителя "Лады Гранты", старший сержант Никита Жарихин сообщил о данной ситуации в дежурную часть и принял решение о незамедлительном сопровождении автомобиля с роженицей до ближайшего родильного дома с использованием специальных световых и звуковых сигналов. К счастью, все закончилось благополучно. Сегодня Марину с новорожденным выписали из больницы. На этом событии присутствовал и Никита Жарихин. Молодые супруги поблагодарили сотрудника ГИБДД за внимание, оказанное их семье.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
Реклама
Суд обязал убрать следы беспамятства на братской могиле в Волгограде05.07.2021 15:31
Общество 05.07.2021 15:31
Суперливни с грозой, ветром и градом надвигаются на Волгоградскую область05.07.2021 14:58
Общество 05.07.2021 14:58
В Волгограде готовят к открытию еще один пляж05.07.2021 13:07
Общество 05.07.2021 13:07
Волгоградка отсудила 300 тысяч с магазина за падение на скользком полу05.07.2021 12:44
Общество 05.07.2021 12:44
Сосновый лес на разделительной полосе в Волгограде избавят от пыли05.07.2021 12:20
Общество 05.07.2021 12:20
Волгоградская область наращивает коечный фонд для ковид-больных05.07.2021 11:39
Общество 05.07.2021 11:39
Волгоградский «Магнит» оштрафовали на 100 тысяч рублей за маски и антисептик05.07.2021 09:40
Общество 05.07.2021 09:40
Из Волгограда вылетел первый регулярный рейс в Калининград05.07.2021 08:59
Общество 05.07.2021 08:59
В Волгограде не могут восстановить разрушенную стелу c названием города04.07.2021 19:25
Общество 04.07.2021 19:25
Волгоградец взыскал с мэрии компенсацию после нападения стаи бродячих собак04.07.2021 15:38
Общество 04.07.2021 15:38
В Волгоградской области ухудшается ситуация с коронавирусом04.07.2021 13:23
Общество 04.07.2021 13:23
Контрактников обучают «выживанию» в Волгограде04.07.2021 11:54
Общество 04.07.2021 11:54
«Я боялась делать прививку»: волгоградская поэтесса рассказала о своей борьбе с коронавирусом03.07.2021 20:22
Общество 03.07.2021 20:22
На Волгоградскую область надвигаются ливни с градом03.07.2021 19:31
Общество 03.07.2021 19:31
Цены на морковь нового урожая в Волгоградской области остались запредельными03.07.2021 17:46
Общество 03.07.2021 17:46
Реклама