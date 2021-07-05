Беременную волгоградку в час пик доставили в роддом как VIP-персону





Молодые супруги Антон и Марина из Волгограда, которые совсем недавно стали родителями, поблагодарили сержанта полиции Никиту Жарихина за оперативную помощь в критической ситуации. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, полицейский помог беременной Марине, которой стало резко плохо, добраться до роддома в час пик. Супруг волгоградки переживал, что не успеет довезти жену к врачам, поэтому обратился за помощью к полицейскому.

Выслушав взволнованного водителя "Лады Гранты", старший сержант Никита Жарихин сообщил о данной ситуации в дежурную часть и принял решение о незамедлительном сопровождении автомобиля с роженицей до ближайшего родильного дома с использованием специальных световых и звуковых сигналов. К счастью, все закончилось благополучно. Сегодня Марину с новорожденным выписали из больницы. На этом событии присутствовал и Никита Жарихин. Молодые супруги поблагодарили сотрудника ГИБДД за внимание, оказанное их семье.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области