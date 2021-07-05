В Волгограде готовят к открытию еще один пляж





Оборудованное место отдыха у воды готовят в Советском районе Волгограда на набережной им. Тулака. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, водолазы муниципальной службы спасения уже обследовали и очистили от мусора, осколок и веток пологое дно реки. В настоящее время здесь ведутся работы по оборудованию биотуалета, кабинок для переодевания, навесов и скамеек. Площадь этой территории для отдыха составит 900 квадратных метров. Разрешение на открытие будет получено после того, как санитарно-эпидемиологическая служба даст положительные заключения о соответствии данной зоны отдыха необходимым требованиям.

Напомним, что в Волгограде на данный момент работает всего один легальный пляж. Его открыли 3 июля на территории песчаной косы полуострова Сарептского в Красноармейском районе.



