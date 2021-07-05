Волгоградский «Магнит» оштрафовали на 100 тысяч рублей за маски и антисептик





Кировский районный суд Волгограда взыскал с АО «Тандер» 100 тысяч рублей за «букет» антиковидных нарушений в магазине «Магнит». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Волгоградской области, речь идет о супермаркете по адресу ул. 64-й Армии, 81.

Несоблюдение мер по предотвращению распространения COVID-19 обнаружили сотрудники Роспотребнадзора во время очередного рейда. Проверяющие не нашли в магазине одноразовых или многоразовых со сменными фильтрами масок, антисептиков в открытом доступе и бактерицидных рециркуляторов в торговом зале. Помимо этого, отметили в надзорном ведомстве, «навеска продуктов питания в магазине осуществлялась покупателями самостоятельно».

Собранные материалы об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3. КоАП РФ Роспотребнадзор передал в суд. Вынесенное постановление не вступило в законную силу.