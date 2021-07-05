Волгоградский «Магнит» оштрафовали на 100 тысяч рублей за маски и антисептик

Общество 05.07.2021 09:40
0
05.07.2021 09:40
Кировский районный суд Волгограда взыскал с АО «Тандер» 100 тысяч рублей за «букет» антиковидных нарушений в магазине «Магнит». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Волгоградской области, речь идет о супермаркете по адресу ул. 64-й Армии, 81.
Несоблюдение мер по предотвращению распространения COVID-19 обнаружили сотрудники Роспотребнадзора во время очередного рейда. Проверяющие не нашли в магазине одноразовых или многоразовых со сменными фильтрами масок, антисептиков в открытом доступе и бактерицидных рециркуляторов в торговом зале. Помимо этого, отметили в надзорном ведомстве, «навеска продуктов питания в магазине осуществлялась покупателями самостоятельно».
Собранные материалы об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3. КоАП РФ Роспотребнадзор передал в суд. Вынесенное постановление не вступило в законную силу.
Реклама
Из Волгограда вылетел первый регулярный рейс в Калининград05.07.2021 08:59
Общество 05.07.2021 08:59
В Волгограде не могут восстановить разрушенную стелу c названием города04.07.2021 19:25
Общество 04.07.2021 19:25
Волгоградец взыскал с мэрии компенсацию после нападения стаи бродячих собак04.07.2021 15:38
Общество 04.07.2021 15:38
В Волгоградской области ухудшается ситуация с коронавирусом04.07.2021 13:23
Общество 04.07.2021 13:23
Контрактников обучают «выживанию» в Волгограде04.07.2021 11:54
Общество 04.07.2021 11:54
«Я боялась делать прививку»: волгоградская поэтесса рассказала о своей борьбе с коронавирусом03.07.2021 20:22
Общество 03.07.2021 20:22
На Волгоградскую область надвигаются ливни с градом03.07.2021 19:31
Общество 03.07.2021 19:31
Цены на морковь нового урожая в Волгоградской области остались запредельными03.07.2021 17:46
Общество 03.07.2021 17:46
В Палласовке Волгоградской области из кранов течет вода с червями03.07.2021 13:20
Общество 03.07.2021 13:20
Улицу в Волгограде второй день заливает водой03.07.2021 12:06
Общество 03.07.2021 12:06
Ремонт послевоенной школы провалили в Волгограде03.07.2021 10:19
Общество 03.07.2021 10:19
Чиновники бросили хутор в Волгоградской области на «самовыживание»03.07.2021 09:33
Общество 03.07.2021 09:33
Волгоградский метротрам и Волжскую ГЭС записали в культурные бренды России02.07.2021 17:52
Общество 02.07.2021 17:52
Зеленый амфитеатр и фонтан: в городе Волгоградской области строят «Белый берег»02.07.2021 16:05
Общество 02.07.2021 16:05
У жителей Волгоградской области сносит башню из-за нехватки воды02.07.2021 14:36
Общество 02.07.2021 14:36
Реклама