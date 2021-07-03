«Я боялась делать прививку»: волгоградская поэтесса рассказала о своей борьбе с коронавирусом





Известная поэтесса Наталья Касимцева, госпитализированная в Камышинскую городскую больницу, борется с коронавирусом. «Все терпимо, хотя сил мало – столько на меня навалилось, - рассказала она корреспонденту ИА «Высота 102». – Спасибо врачам, меня очень хорошо лечат, спасибо администрации Волгоградской области. Даже не ожидала, что мне уделят столько внимания. Поражение легких у меня не критичное, надеюсь, что недели через две меня выпишут. Я обязательно потом поблагодарю всех в своем посте».

Наталья призналась, что боялась делать прививку от коронавируса. «У меня слабый иммунитет, когда-то я сделала прививку от гриппа и сразу заболела гриппом. И с прививкой от коронавируса я сомневалась. Тем более, что после нее люди тоже заражались. Мы с мамой решили, что, если что, постараемся переболеть сами, надеялись, что справимся. К сожалению, у мамы не получилось… И я до сих пор не знаю, правильно ли я поступила, отказавшись от прививки», - говорит Наталья.

Напомним, о том, что волгоградская поэтесса Наталья Касимцева заболела коронавирусом, стало известно после видеообращения продюсера Макса Фадеева. Он попросил губернатора Волгоградской области помочь поэтессе, которая пишет стихи для песен звезд российского шоу-бизнеса. Наталья Касимцева приехала на свою родину в Котово к заболевшей коронавирусом маме и заразилась сама. К сожалению, ее мама не смогла пережить коварную инфекцию и умерла. Наталья сначала лечилась дома, затем, когда обнаружилось, что у нее небольшое поражение легких, ее госпитализировали.



