



Постановлением Центрального районного суда Волгограда оштрафовано кафе «Пиратская гавань» за несоблюдение антиковидных мер. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора, к ответственности привлечено ООО «ХОП», которому было ранее выдано предписание с требованием провести дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия. Однако выяснилось, что требования предписания не были выполнены. Так, в Роспотребнадзоре зафиксировали, что в кафе не проводится ежедневная влажная уборка служебных помещений и мест общественного пользования с применением специальных дезсредств, а также обработка всех контактных поверхностей – ручек, выключателей, перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники через каждые 2-4 часа. Не нашли в заведении проверяющие и умывальников для мытья рук с мылом и дозаторами для обработки рук кожными антисептиками. В управлении Роспотребнадзора посчитали, что в кафе существует риск распространения коронавирусной инфекции. За это нарушение заведение было оштрафовано на 100 тысяч рублей. Постановление суда не вступило в законную силу.



