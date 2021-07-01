Общество 01.07.2021 12:20
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01.07.2021 12:20
Постановлением Центрального районного суда Волгограда оштрафовано кафе «Пиратская гавань» за несоблюдение антиковидных мер. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора, к ответственности привлечено ООО «ХОП», которому было ранее выдано предписание с требованием провести дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия. Однако выяснилось, что требования предписания не были выполнены. Так, в Роспотребнадзоре зафиксировали, что в кафе не проводится ежедневная влажная уборка служебных помещений и мест общественного пользования с применением специальных дезсредств, а также обработка всех контактных поверхностей – ручек, выключателей, перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники через каждые 2-4 часа. Не нашли в заведении проверяющие и умывальников для мытья рук с мылом и дозаторами для обработки рук кожными антисептиками. В управлении Роспотребнадзора посчитали, что в кафе существует риск распространения коронавирусной инфекции. За это нарушение заведение было оштрафовано на 100 тысяч рублей. Постановление суда не вступило в законную силу.
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