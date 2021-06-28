Общество

Хутор в Волгоградской области залили хлоркой после вспышки коронавируса

Общество 28.06.2021 17:55
0
28.06.2021 17:55


В хуторе Попов Кумылженского района, где после майских праздников произошла вспышка коронавируса, провели масштабную дезинфекцию мест общего пользования. Об этом ИА «Высота 102» сообщили местные жители. Помимо санитарной обработки в сельском поселении для предупреждения распространения коронавируса под запретом находятся любые массовые мероприятия.
В то же время хуторяне  столкнулись с новыми проблемами из-за COVID-19. Местные жители сообщили информагентству, что людей выписывают домой с повышенной температурой и положительным ПЦР-тестом под подписку, поскольку мест в больнице не хватает. «Люди болеют семьями, их попросту отправляют домой на долечивание с температурой на общественном транспорте», - рассказали хуторяне. Они боятся, что таким образом ситуация с распространением инфекции ухудшится. Между тем, по их словам, сейчас в хуторе работает только одна медсестра, которая перенесла коронавирус на ногах. 
Местные власти отрицают подобные проблемы и уверяют, что ситуация с коронавирусом в хуторе стабилизировалась. «Такого не может быть, поскольку за последнюю неделю заболевших коронавирусом [в хуторе Попов] зарегистрировано не было. Все меры профилактики мы соблюдаем. Все места общего пользования были продезинфицированы, установлен строгий масочный режим», - заявил глава Кумылженского района Валерий Денисов в беседе с корреспондентом информагентства.
Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о вспышке короновирусной инфекции в хуторе Попов Кумылженского района - тревогу забили местные жители. В сельской администрации тогда подтвердили данную информацию и признались, что «такого у них раньше никогда не было». Причиной роста заболеваемости управление Роспотребнадзора по Волгоградской области назвало проведение несанкционированного массового мероприятия ко Дню Победы. Около полутора недель назад состоялось заседание районного оперштаба, на котором были приняты дополнительные меры по предупреждению распространения COVID-19.
Фото их архива ИА "Высота 102".

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Последние 9 квартир от застройщика в ЖК Кировского района

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Общество
28.06.2021 19:41
Общество 28.06.2021 19:41
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2021 17:30
Общество 28.06.2021 17:30
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2021 16:35
Общество 28.06.2021 16:35
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2021 16:14
Общество 28.06.2021 16:14
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2021 12:32
Общество 28.06.2021 12:32
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2021 11:52
Общество 28.06.2021 11:52
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2021 10:46
Общество 28.06.2021 10:46
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2021 08:31
Общество 28.06.2021 08:31
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2021 18:24
Общество 27.06.2021 18:24
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2021 13:31
Общество 27.06.2021 13:31
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2021 12:46
Общество 27.06.2021 12:46
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2021 11:08
Общество 27.06.2021 11:08
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2021 09:45
Общество 27.06.2021 09:45
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2021 09:17
Общество 27.06.2021 09:17
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2021 18:53
Общество 26.06.2021 18:53
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:41
«За Волгой для нас земли нет»: многодетные семьи под Волгоградом готовятся к прямой линии с президентомСмотреть фотографии
17:55
Хутор в Волгоградской области залили хлоркой после вспышки коронавирусаСмотреть фотографии
17:30
Порядок вместо свалки: пустырь за Мамаевым курганом в Волгограде готовят к преображениюСмотреть фотографииCмотреть видео
17:24
Строил коттедж на пенсии клиентов: осужден экс-директор психинтерната в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:55
В станице, где венчался Михаил Шолохов, появился скоростной мобильный интернетСмотреть фотографии
16:55
Ехали на море: семья из Саратовской области разбилась в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:35
На площади для митингов в Волгограде "посадят" одуванчикиСмотреть фотографии
16:19
Сотрудники школьной столовой в Волгоградской области воровали еду у детейСмотреть фотографии
16:14
Из-за жары в Волгоградской области продлили запрет на посещение лесовСмотреть фотографии
15:13
Во Дворце спорта в Волгограде построят бассейн и ледовую аренуСмотреть фотографии
14:13
Отказали тормоза: грузовик с мясом из Астрахани устроил массовое ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:32
В Волгоградской области количество жертв COVID-19 превысило 1,5 тысячи человекСмотреть фотографии
12:13
Жуткие кадры: лобовое ДТП в Волгоградской области унесло жизни двух юношейСмотреть фотографии
11:52
Перевезем бесплатно: сервис «Цифровой переезд» от «Ростелекома» набирает популярность на ЮгеСмотреть фотографии
11:52
Заходим на третью волну: в Волгограде разворачивают койки и отправляют на удаленкуСмотреть фотографии
10:46
Напои жаждущих: волгоградка просит горожан спасти животных от смертиСмотреть фотографии
10:18
В Волгограде машина с пьяным подростком врезалась в деревоСмотреть фотографии
10:05
Проскочил на красный: в Волгограде снова побились машины около администрации областиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:31
Реконструкция Центральной набережной в Волгограде пошла не по плануСмотреть фотографии
08:31
В Волжском День молодежи отметили у воды пенными вечеринкамиСмотреть фотографии
08:02
Разбился автобус «Анапа-Волгоград» с отпускниками: трое пострадавшихСмотреть фотографииCмотреть видео
18:47
В Волгограде от коронавируса скончался 35-летний мужчинаСмотреть фотографии
18:24
Владельца неприметного памятника истории в центре Волгограда обязали раскошелитьсяСмотреть фотографии
17:48
«Осталось пять доз»: В ТЦ Волгограда вакцины от COVID-19 разлетелись как горячие пирожкиСмотреть фотографии
13:55
Машина «всмятку»: под Волгоградом в страшной аварии с грузовиком погибла водитель иномаркиСмотреть фотографии
13:31
В День молодежи в Волгоградской области отменены концерты из-за коронавирусаСмотреть фотографии
12:46
Жители Волгограда могут потратить в среднем 28 тысяч рублей на летний отдыхСмотреть фотографии
12:05
Жара не помеха: коронавирус в Волгоградской области выявляют все чащеСмотреть фотографии
11:08
Город в Волгоградской области снова остался без водыСмотреть фотографии
09:45
Африканская жара и суховеи испытывают на прочность жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 