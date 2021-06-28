



В хуторе Попов Кумылженского района, где после майских праздников произошла вспышка коронавируса, провели масштабную дезинфекцию мест общего пользования. Об этом ИА «Высота 102» сообщили местные жители. Помимо санитарной обработки в сельском поселении для предупреждения распространения коронавируса под запретом находятся любые массовые мероприятия.

В то же время хуторяне столкнулись с новыми проблемами из-за COVID-19. Местные жители сообщили информагентству, что людей выписывают домой с повышенной температурой и положительным ПЦР-тестом под подписку, поскольку мест в больнице не хватает. «Люди болеют семьями, их попросту отправляют домой на долечивание с температурой на общественном транспорте», - рассказали хуторяне. Они боятся, что таким образом ситуация с распространением инфекции ухудшится. Между тем, по их словам, сейчас в хуторе работает только одна медсестра, которая перенесла коронавирус на ногах.

Местные власти отрицают подобные проблемы и уверяют, что ситуация с коронавирусом в хуторе стабилизировалась. «Такого не может быть, поскольку за последнюю неделю заболевших коронавирусом [в хуторе Попов] зарегистрировано не было. Все меры профилактики мы соблюдаем. Все места общего пользования были продезинфицированы, установлен строгий масочный режим», - заявил глава Кумылженского района Валерий Денисов в беседе с корреспондентом информагентства.