Общество 28.06.2021 17:55
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28.06.2021 17:55
В хуторе Попов Кумылженского района, где после майских праздников произошла вспышка коронавируса, провели масштабную дезинфекцию мест общего пользования. Об этом ИА «Высота 102» сообщили местные жители. Помимо санитарной обработки в сельском поселении для предупреждения распространения коронавируса под запретом находятся любые массовые мероприятия.
В то же время хуторяне столкнулись с новыми проблемами из-за COVID-19. Местные жители сообщили информагентству, что людей выписывают домой с повышенной температурой и положительным ПЦР-тестом под подписку, поскольку мест в больнице не хватает. «Люди болеют семьями, их попросту отправляют домой на долечивание с температурой на общественном транспорте», - рассказали хуторяне. Они боятся, что таким образом ситуация с распространением инфекции ухудшится. Между тем, по их словам, сейчас в хуторе работает только одна медсестра, которая перенесла коронавирус на ногах.
Местные власти отрицают подобные проблемы и уверяют, что ситуация с коронавирусом в хуторе стабилизировалась. «Такого не может быть, поскольку за последнюю неделю заболевших коронавирусом [в хуторе Попов] зарегистрировано не было. Все меры профилактики мы соблюдаем. Все места общего пользования были продезинфицированы, установлен строгий масочный режим», - заявил глава Кумылженского района Валерий Денисов в беседе с корреспондентом информагентства.
Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о вспышке короновирусной инфекции в хуторе Попов Кумылженского района - тревогу забили местные жители. В сельской администрации тогда подтвердили данную информацию и признались, что «такого у них раньше никогда не было». Причиной роста заболеваемости управление Роспотребнадзора по Волгоградской области назвало проведение несанкционированного массового мероприятия ко Дню Победы. Около полутора недель назад состоялось заседание районного оперштаба, на котором были приняты дополнительные меры по предупреждению распространения COVID-19.
Фото их архива ИА "Высота 102".
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