









Водитель такси пострадал в тройном ДТП, которое, по предварительным данным, могло произойти по его вине. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне около полудня. «Лада Гранта» под управлением 28-летнего таксиста двигалась по ул. Ленина со стороны ул. Чуйкова в сторону ул. Мира. Напротив дома № 7 по пр-ту Ленина, около здания администрации Волгоградской области он проехал через перекресток на красный сигнал светофора, в результате чего совершил столкновение с автомашиной «Митсубиси Лансер» и автомашиной «Ниссан Альмера». Таксист с травмами доставлен в больницу.

Напомним, на днях в этом же месте случилось другое ДТП при похожих обстоятельствах. Один из водителей также нарушил ПДД и пытался проскочить на красный свет. Тогда в ДТП также пострадал человек.



