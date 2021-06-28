Происшествия 28.06.2021 10:05
0
28.06.2021 10:05
Водитель такси пострадал в тройном ДТП, которое, по предварительным данным, могло произойти по его вине. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне около полудня. «Лада Гранта» под управлением 28-летнего таксиста двигалась по ул. Ленина со стороны ул. Чуйкова в сторону ул. Мира. Напротив дома № 7 по пр-ту Ленина, около здания администрации Волгоградской области он проехал через перекресток на красный сигнал светофора, в результате чего совершил столкновение с автомашиной «Митсубиси Лансер» и автомашиной «Ниссан Альмера». Таксист с травмами доставлен в больницу.
Напомним, на днях в этом же месте случилось другое ДТП при похожих обстоятельствах. Один из водителей также нарушил ПДД и пытался проскочить на красный свет. Тогда в ДТП также пострадал человек.
Реклама
Ехали на море: семья из Саратовской области разбилась в ДТП под Волгоградом28.06.2021 16:55
Происшествия 28.06.2021 16:55
Отказали тормоза: грузовик с мясом из Астрахани устроил массовое ДТП в Волгограде28.06.2021 14:13
Происшествия 28.06.2021 14:13
Жуткие кадры: лобовое ДТП в Волгоградской области унесло жизни двух юношей28.06.2021 12:13
Происшествия 28.06.2021 12:13
В Волгограде машина с пьяным подростком врезалась в дерево28.06.2021 10:18
Происшествия 28.06.2021 10:18
Разбился автобус «Анапа-Волгоград» с отпускниками: трое пострадавших28.06.2021 08:02
Происшествия 28.06.2021 08:02
Машина «всмятку»: под Волгоградом в страшной аварии с грузовиком погибла водитель иномарки27.06.2021 13:55
Происшествия 27.06.2021 13:55
Под Волгоградом 15-летний подросток утонул в водоеме для полива растений26.06.2021 14:58
Происшествия 26.06.2021 14:58
Юный мопедист не уступил дорогу и угодил в больницу в Волгограде26.06.2021 10:32
Происшествия 26.06.2021 10:32
Жесткий «поцелуй»: два человека пострадали в ДТП на встречке в Волгограде25.06.2021 12:06
Происшествия 25.06.2021 12:06
В Волгоградской области бешеная собака покусала хозяина25.06.2021 10:55
Происшествия 25.06.2021 10:55
Отважившаяся на обгон автоледи врезалась в иномарку на трассе в Волгоградской области25.06.2021 10:31
Происшествия 25.06.2021 10:31
Прокуратура начала проверку жалоб на боли в глазах у детей в летнем лагере в Волгоградской области24.06.2021 13:38
Происшествия 24.06.2021 13:38
Силовики проводят антитеррористические учения в Волгограде24.06.2021 09:17
Происшествия 24.06.2021 09:17
Авиабомбу времен Великой Отечественной войны раскопали на севере Волгограда23.06.2021 18:20
Происшествия 23.06.2021 18:20
Семья погибла от отравления сероводородом в поселке под Волгоградом23.06.2021 18:15
Происшествия 23.06.2021 18:15
Реклама