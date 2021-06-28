Происшествия

Проскочил на красный: в Волгограде снова побились машины около администрации области

Происшествия 28.06.2021 10:05
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28.06.2021 10:05




Водитель такси пострадал в тройном ДТП, которое, по предварительным данным, могло произойти по его вине. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне около полудня.  «Лада Гранта» под управлением 28-летнего таксиста  двигалась  по ул. Ленина со стороны ул. Чуйкова в сторону ул. Мира.  Напротив дома № 7 по пр-ту Ленина, около здания администрации Волгоградской области он проехал через перекресток на красный сигнал светофора, в результате чего совершил столкновение с автомашиной «Митсубиси Лансер» и автомашиной «Ниссан Альмера». Таксист с травмами доставлен в больницу. 
Напомним, на днях в этом же месте случилось  другое ДТП при похожих обстоятельствах. Один из водителей также нарушил ПДД и пытался проскочить на красный свет. Тогда в ДТП также пострадал человек. 

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