Четырехполосную трассу длиной 24,9 км начали строить в обход Волгограда

Общество 25.06.2021 16:25
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25.06.2021 16:25
Дорожники приступают ко второму этапу строительства обхода Волгограда, который включает четырехполосный участок длиной 24,9 км. Об этом, как передает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу Росавтодора, сообщил руководитель федерального дорожного агентства Роман Новиков после визита в Волгоград.
Напомним, глава Росавтодора побывал 23 июня в Волгоградской области, где ведутся работы сразу на нескольких крупных инфраструктурных объектах в рамках федерального проекта "Развитие федеральной магистральной сети", который является частью нацпроекта "Безопасные качественные дороги".
Так, продолжаются работы на первом этапе строительства обхода Волгограда: возведение моста через Волго-Донской судоходный канал, строительство основного хода дороги и транспортной развязки на пересечении обхода с федеральной трассой Р-22 "Каспий" (подъезд к г. Элиста). Таким образом, первый этап обходной магистрали, протяженностью 12 километров, свяжет между собой две федеральные (астраханское и элистинское направления трассы Р-22 "Каспий") и региональную дорогу Волгоград – Котельниково – Сальск.
Участок длиной 24,9 км с четырьмя полосами движения соединит в обход Волгограда федеральные трассы Р-22 "Каспий" (на Москву), А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с Украиной и региональную дорогу Качалино – Степной – аэропорт "Гумрак". Для этого на участке возведут три транспортные развязки в разных уровнях. Второй этап выведет за пределы Волгограда, по предварительным подсчетам, порядка 8 тысяч автомобилей в сутки транзитного транспорта. По госконтракту работы завершатся, как и на первом этапе, в 2024 году. Кроме того, в этом году ожидается получение положительного заключения "Главгосэкспертизы" уже по третьему этапу обходной магистрали.
Благодаря федеральной поддержке, в регионе построили и реконструировали более 2,6 тысячи километров дорог за последние семь лет. Еще не менее 200 проектов дорожно-транспортной сферы предстоит реализовать до 2024 года.
Фото Росавтодора: Обход Волгограда, первый этап
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