Общество

В Волгограде жители ЖК «Бейкер стрит» не могут достучаться до чиновников из-за поликлиники

Общество 01.07.2021 19:44
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01.07.2021 19:44




Открытия собственной поликлиники внутри микрорайона третий год безуспешно добиваются жители квартала «Бейкер стрит» в Дзержинском районе Волгограда. Реконструированное здание медицинского назначения по соседству с новостройками на улице Шекснинской, 73идеально подходящее под поликлинику, пустует с 2019 года, рассказали жильцы ИА «Высота 102».


«Комитет здравоохранения вообще в последнем письме ответил, что у нас и так есть прекрасная поликлиника, где нам смогут оказать любую услугу. Но на деле это совсем не так - в ближайшей поликлинике №18, которая находится на улице Колпинской, невозможно записаться и попасть к врачу, анализы нужно сдавать в другом отделении, а с маленьким ребенком это сделать очень проблематично», - рассказала одна из жительниц микрорайона Ирина Галянина. По словам Ирины и ее соседей, они неоднократно обращались в администрацию Дзержинского района, в городскую думу, региональный комитет здравоохранения, но в ответ получали лишь формальные отписки. Не дали положительного результата и письма депутату Волгоградской областной Думы Валентине Гречина.


Кроме того, до 18-й поликлиники не ходит общественный транспорт, что осложняет жизнь не только мамам с детьми, но и пожилым людям. «Моей маме 89 лет, пройти пенсионеру 5 километров по бездорожью невозможно - в этой части Жилгородка нет пешеходных дорожек, а асфальт разбит полностью. Давайте уже думать о наших пенсионерах», - заявила жительница «Бейкер стрит» Марина Рубан. 

Люди считают, что открытие новой поликлиники в пустующем здании возле жилого комплекса, решило бы все их проблемы. Но в администрации Волгограда информагентству пояснили, что здание по адресу ул. Шекснинская, 73 находится в частной собственности и не является бесхозным - все данные о здании медицинского назначения находятся в открытом источнике. Вопрос о достаточном количестве поликлиник в районе городские чиновники посоветовали адресовать облздраву. Там, в свою очередь, вновь напомнили о приеме пациентов из «Бейкер стрит» в поликлинике №18, а по поводу пустующего здания сведения в перечнях комитета отсутствуют.

Отчаявшиеся жители микрорайона написали коллективное письмо президенту Владимиру Путину. «Мы уже не знаем, у кого просить помощи,  может, хоть президент что-то сможет сделать», - надеются волгоградцы.

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