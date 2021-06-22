Происшествия 22.06.2021 11:23
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22.06.2021 11:23
На маршруте №29с, соединяющем Красноармейский район и ТРЦ «Акварель», сегодня утром не досчитались одного микроавтобуса: маршрутное такси Pegeout попало в ДТП. Около шести часов утра 48-летний водитель маршрутки не уступил дорогу легковой Audi при выезде на пересечение улиц Кирова и 64-й Армии в Кировском районе, сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Водитель иномарки применил экстренное торможение, увидев перед собой микроавтобус, но столкновения избежать не удалось. Легковой автомобиль, за рулем которого был молодой человек, врезался маршрутке в переднее правое колесо. В аварии никто не пострадал, на Второй продольной магистрали образовалась крупная пробка в сторону Советского района.
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