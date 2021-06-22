Общество

Новый председатель комитета приступил к работе в администрации Волгоградской области

Общество 22.06.2021 09:28
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22.06.2021 09:28


Алексей Кидалов приступил к работе в качестве председателя комитета информационных технологий Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписано губернатором Волгоградской области. Ранее кандидатуру Алексея Кидалова согласовали члены президиума регионального политсовета «Единой России». 
Напомним, Алексей Кидалов с 2016 года  занимал должность заместителя председателя комитета информационных технологий. Он пошел на повышение после того, как его бывший руководитель Сергей Торбин покинул этот пост в связи с переходом на другую работу. 

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