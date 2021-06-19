Коронавирус в Волгоградской области унес жизнь 30-летнего мужчины





От последствий заражения коронавирусом в волгоградской больнице №7 умер житель Городищенского района – ему было всего 30 лет, он страдал хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на оперативный штаб Волгоградской области, за медицинской помощью он обратился только через четыре дня после первых признаков недомогания .

Всего за сутки от COVID-19 в регионе скончались шесть человек, в том числе трое в Волгограде: две женщины 81 и 89 лет и 49-летний мужчина, который сначала отказался ложиться в больницу. Через несколько дней он самостоятельно пришел в поликлинику, откуда его срочно госпитализировали в больницу №7 с двусторонней пневмонией. Врачам не удалось его спасти. Скончались от коронавируса также 82-летний житель Камышина и 53-летняя женщина из Среднеахтубинского района.