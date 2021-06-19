Общество

Коронавирус в Волгоградской области унес жизнь 30-летнего мужчины

Общество 19.06.2021 14:57
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19.06.2021 14:57


От последствий заражения коронавирусом в волгоградской больнице №7 умер житель Городищенского района – ему было всего 30 лет, он страдал хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на оперативный штаб Волгоградской области, за медицинской помощью он обратился только через четыре дня после первых признаков недомогания.
Всего за сутки от COVID-19 в регионе скончались шесть человек, в том числе трое в Волгограде: две женщины 81 и 89 лет и 49-летний мужчина, который сначала отказался ложиться в больницу. Через несколько дней он самостоятельно пришел в поликлинику, откуда его срочно госпитализировали в больницу №7 с двусторонней пневмонией. Врачам не удалось его спасти. Скончались от коронавируса также 82-летний житель Камышина и 53-летняя женщина из Среднеахтубинского района.

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