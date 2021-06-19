Для охраны Кремля выбрали 15 призывников из Волгоградской области

Общество 19.06.2021 13:25
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19.06.2021 13:25
В Волгоградской области отобраны 15 молодых ребят, которые пройдут военную службу в Президентском полку. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в пресс-службе Южного военного округа, эти призывники прошли проверку по физической подготовке, образованию, психической устойчивости. Им предстоит выполнять задачи по обеспечению охраны объектов Московского Кремля и других государственных объектов, участвовать в почетных караулах и нести службу у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены.
Всего из Волгоградской области планируется направить в ряды ВС РФ более 2,2 тысячи призывников. Отмечается, что весенний призыв 2021 года проходит с соблюдением комплекса санитарно-противоэпидемических мер: помещения, территорию и транспорт дезинфицируют, сборные и призывные пункты обеспечивают тест-системами и необходимым медицинским имуществом. Все новобранцы могут пройти вакцинацию от COVID-19 по прибытии в места службы. Для этих целей в медицинских учреждениях Южного военного округа для военнослужащих весеннего призыва зарезервировано более 20 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции.
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