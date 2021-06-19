Жители юга Волгограда «потеряли» Вечный огонь

Общество 19.06.2021 11:33
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19.06.2021 11:33
Жители Красноармейского района Волгограда недоумевают – куда подевался Вечный огонь на братской могиле воинов 57-ой и 64-ой армий, погибших в годы Великой Отечественной войны. Мемориал установлен рядом с музеем «Старая Сарепта» и, по словам местных жителей, здесь раньше горел Вечный огонь. «Сейчас так много говорят о необходимости патриотического воспитания, поэтому нам непонятно, зачем потушили этот огонь? Неужели так дорого обходится память?», - обратилась в редакцию группа жителей Красноармейского района. По словам горожан, рядом с мемориалом находится военкомат, откуда уходят в армию молодые призывники. Однако отсутствие Вечного огня, считают волгоградцы, не вписывается в концепцию патриотического воспитания молодежи.
В администрации Волгограда, между тем, пояснили, что данный памятник относится к объектам федерального значения. Районные власти, в свою очередь, ухаживают за мемориалом. А Вечный огонь здесь зажигают в памятные даты и в праздники от газового баллона. «Здесь он никогда постоянно и не горел, так как проектом не предусмотрено постоянное поддержание огня. Потому называть этот мемориал "вечным огнем" будет не совсем правильно», - сообщили в мэрии.
Между тем, на днях в Волгограде по инициативе ОНФ прошла торжественная церемония профилактики газогорелочного устройства на мемориале «Вечный огонь» на братской могиле защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при защите Сталинграда. Ее суть в том, чтобы, не гася священное пламя, проверить работоспособность запальников горелки – специальных приспособлений, предназначенных для розжига газогорелочных устройств и в случае необходимости провести ремонт. В период профилактики на братской могиле огонь не гасили: для этого перед началом технического обслуживания пламя Вечного огня было перенесено на временную горелку.
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