



В оранжерее ботанического сада, расположенной в Волжском, зацвел удивительный представитель семейства кутровых – плюмерия. Растение, родиной которого считаются тропики Таиланда и Гавайских островов, цветет не каждый год, поэтому это событие для сотрудников сада особенно радостно. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомприроды, в природе плюмерия довольно высокое дерево - до 10 метров - с крупными овальными кожистыми листьями. В условиях оранжереи растение достигает в высоту чуть более 2 метров. Оно ядовито, поэтому не имеет вредителей, кроме паутинистого клеща.

Древние ацтеки и майи называли плюмерию храмовым цветком, итальянцы - франжипани - по имени дворянина, который впервые создал духи с использованием вытяжки из ароматных цветов, а у буддистов она и сегодня считается символом бессмертия. Плюмерия – национальный цветок Бали и Лаоса - на этих островах женщины украшают цветками волосы, демонстрируя свой статус: цветок за левым ухом, означает, что женщина замужем, за правым – что она в поиске второй половинки.

В коллекции волгоградского регионального ботанического сада насчитывается более 10 сортов плюмерии различного окраса в белой, розовой и желтой гамме. В этом году сотрудников и гостей сада впервые порадовало своим цветением дерево плюмерии сорта «Yellow Lily Star» с нежными цветками, имеющими желтую середину и источающими необычный аромат.



