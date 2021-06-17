Общество

Грозовой фронт надвигается на Волгоградскую область

Общество 17.06.2021 21:19
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17.06.2021 21:19


Ухудшение погодных условий прогнозируют в Волгоградской области до конца суток и завтра, 18 июня. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в ГУ МЧС России по региону, по прогнозам Волгоградского ЦГМС в отдельных южных районах области возможен град. Ожидаются также кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром местами возможен сильный дождь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду, порывы до 14-19 метров в секунду.
МЧС просит жителей региона соблюдать меры безопасности: при сильном ветре избегать деревьев, рекламных щитов, шатких строений, не приближаться к оборванным проводам ЛЭП.

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