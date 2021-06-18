



Для удобства зрителей концерта группы «Руки вверх» 19 июня скорректировано расписание городской электрички № 6736/6735 Аэропорт – Шпалопропитка и добавлена остановка на Мамаевом кургане.

Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ПривЖД, поезд отправится с о.п. Аэропорт в 22:09 (на 2 часа позже), сделает остановку на о.п. Мамаев Курган в 22:34 и прибудет на конечную ст. Шпалопропитка в 23:32.

Более подробную информацию о расписании движения пригородных поездов и правилах перевозок пассажиров можно узнать на информационных стендах билетных касс, через мобильные приложения «РЖД Пассажирам» и «Пригород», а также на сайте компании АО «Волгоградтранспригород»: www.volgogradtransprigorod.ru.