Общество 18.06.2021 08:58
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18.06.2021 08:58
Для удобства зрителей концерта группы «Руки вверх» 19 июня скорректировано расписание городской электрички № 6736/6735 Аэропорт – Шпалопропитка и добавлена остановка на Мамаевом кургане.
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ПривЖД, поезд отправится с о.п. Аэропорт в 22:09 (на 2 часа позже), сделает остановку на о.п. Мамаев Курган в 22:34 и прибудет на конечную ст. Шпалопропитка в 23:32.
Более подробную информацию о расписании движения пригородных поездов и правилах перевозок пассажиров можно узнать на информационных стендах билетных касс, через мобильные приложения «РЖД Пассажирам» и «Пригород», а также на сайте компании АО «Волгоградтранспригород»: www.volgogradtransprigorod.ru.
В связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией Приволжская железная дорога рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты на объектах пассажирской инфраструктуры, а также в поездах. В случае необходимости их можно приобрести на железнодорожных вокзалах и в поездах дальнего следования. Берегите себя и окружающих!
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