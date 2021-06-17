Общество

Экс-руководитель фонда капремонта Волгоградской области устроился на новую работу

Общество 17.06.2021 14:22
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17.06.2021 14:22


Бывший руководитель УНО "Фонд капитального ремонта Волгоградской области" Алексей Конотопкин назначен заместителем главы администрации Центрального района Волгограда. Как пояснил ИА «Высота 102» Алексей Васильевич, он отвечает за сферу ЖКХ.
Напомним, Алексей Конотопкин покинул пост главы фонда капремонта в апреле этого года. Тогда Алексей Васильевич пояснил корреспонденту ИА «Высота 102», что его увольнение связано с переходом на новую работу. Но на какую именно, он сообщить отказался. 
В настоящий момент исполняющим обязанности гендиректора  фонда капремонта является Сергей Сивоконь. Уже объявлен конкурс на замещение этой должности. 

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