



Еще шесть человек умерли в Волгоградской области от коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, таковы новые данные за минувшие сутки. Все жертвы коронавируса – это пенсионерки. Инфекция унесла жизни 79-летней, 89-летней и 74-летней волгоградок, 85-летней и 67-летней волжанок и 64-летней жительницы Михайловки. Всего в регионе уже 1429 человек умерли от коронавируса более чем за год пандемии.

Количество выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки составило 87. При этом география распространения коронавируса в регионе рекордно снизилась. Так, новые заболевшие зафиксированы в Волгограде и в Волжском, а также всего в пяти районах региона - в Среднеахтубинском, Михайловском, Ленинском, Дубовском и Городищенском. Ранее в суточной статистике фигурировали около десятка или полутора десятков муниципалитетов, где регистрировались новые случаи заражения.



