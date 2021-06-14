Очередной ливень в Волгоградской области затопил улицы Калача-на-Дону











Нестандартные для лета в Волгоградской области ливни с грозами продолжают заливать города в Волгоградской области, улицы которых теперь могут соревноваться с венецианскими каналами. Под очередной удар стихии попал Калач-на-Дону: затоплены улицы Ленина и переулка Пушкина. Как рассказал ИА «Высота 102» местный житель Павел Журавлев, вода не уходит с проезжей части почти сутки – здесь нет ливневок, а специальные ямы-коллекторы у дороги давно занесло песком, и они не справляются со своей задачей.

Чтобы проехать по перекрестку, водителям приходится снижать скорость до минимума. Сразу после ливня, который обрушился на Калач-на-Дону накануне вечером, по дорогам текли настоящие реки – передвигаться на автомобилях было крайне сложно.

Это не первый случай, когда обильные осадки подтопляют города на территории области: в начале мая дождь обрушился на Урюпинск, где не справилась со своей задачей старая ливневая канализация. С таким явлением урюпинцы сталкиваются не впервые, теперь «эстафету» приняли калачевцы.

Фото и видео: Павел Журавлев.