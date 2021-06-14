Очередной ливень в Волгоградской области затопил улицы Калача-на-Дону

Общество 14.06.2021 13:20
0
14.06.2021 13:20
Нестандартные для лета в Волгоградской области ливни с грозами продолжают заливать города в Волгоградской области, улицы которых теперь могут соревноваться с венецианскими каналами. Под очередной удар стихии попал Калач-на-Дону: затоплены улицы Ленина и переулка Пушкина. Как рассказал ИА «Высота 102» местный житель Павел Журавлев, вода не уходит с проезжей части почти сутки – здесь нет ливневок, а специальные ямы-коллекторы у дороги давно занесло песком, и они не справляются со своей задачей.
Чтобы проехать по перекрестку, водителям приходится снижать скорость до минимума. Сразу после ливня, который обрушился на Калач-на-Дону накануне вечером, по дорогам текли настоящие реки – передвигаться на автомобилях было крайне сложно.
Это не первый случай, когда обильные осадки подтопляют города на территории области: в начале мая дождь обрушился на Урюпинск, где не справилась со своей задачей старая ливневая канализация. С таким явлением урюпинцы сталкиваются не впервые, теперь «эстафету» приняли калачевцы.
Фото и видео: Павел Журавлев.
Реклама
В Волгоградской области снизилась суточная смертность от COVID-1914.06.2021 15:52
Общество 14.06.2021 15:52
Цены на морковь в Волгограде побили новые рекорды14.06.2021 12:08
Общество 14.06.2021 12:08
Синоптики предупредили о граде в Волгоградской области14.06.2021 09:33
Общество 14.06.2021 09:33
Реверсивное движение сохранится на мосту через Волжскую ГЭС до конца ремонта13.06.2021 20:06
Общество 13.06.2021 20:06
Пенсионерка с аутоиммунным заболеванием умерла от COVID-19 в Волгоградской области13.06.2021 14:58
Общество 13.06.2021 14:58
В Волгограде МЧС и епархия подписали соглашение о сотрудничестве13.06.2021 14:49
Общество 13.06.2021 14:49
«Под колокольный звон»: волгоградцы пришли поклониться мощам Александра Невского13.06.2021 13:21
Общество 13.06.2021 13:21
У хутора Репино под Волгоградом продают базу отдыха13.06.2021 09:41
Общество 13.06.2021 09:41
«Кассу взаимопомощи» ликвидируют в Волгоградской области12.06.2021 16:00
Общество 12.06.2021 16:00
Визг шин и рев мотора: в Волгограде соревнуются авто- и мотогонщики12.06.2021 13:16
Общество 12.06.2021 13:16
На Волгоградскую область обрушатся ливни, град и грозы12.06.2021 10:20
Общество 12.06.2021 10:20
Лучшего в стране водителя трамвая выберут в Волгограде12.06.2021 09:40
Общество 12.06.2021 09:40
Как подать заявку на ипотеку по ставке от 2,55% годовых?12.06.2021 08:58
Общество 12.06.2021 08:58
Волгоградские дальнобойщики успешно оспорили более 350 штрафов за мифический перевес11.06.2021 16:56
Общество 11.06.2021 16:56
Около 3 тысяч волгоградских школьников приняли участие в профилактических мероприятиях «Дорога железная – не для игры!»11.06.2021 15:54
Общество 11.06.2021 15:54
Реклама