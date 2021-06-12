«Кассу взаимопомощи» ликвидируют в Волгоградской области





Кредитный потребительский кооператив «Касса взаимопомощи» в Михайловке будет ликвидирован по требованию Центрального Банка РФ в лице волгоградского отделения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой апелляционное определение Волгоградского облсуда, ранее Михайловский районный суд отказал в удовлетворении искового заявления, но отделение по Волгоградской области Южного главного управления Центрального Банка РФ подало апелляционную жалобу.

В суде установлено, что КПК «Касса взаимопомощи», учредителем которого являются 14 физических лиц, трое из которых на момент рассмотрения дела умерли, 15 февраля 2020 года прекратил членство в саморегулируемой организации Союз Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов», что подтверждается сведениями Государственного реестра кредитных потребительских кооперативов и реестров членов СРО.

До настоящего времени кооператив не является членом ни одной саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов, что является нарушением требований закона о кредитной кооперации.

«Нарушение кредитным потребительским кооперативом требований законодательства вступить в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, в течение 90 дней, следующих за днем прекращения своего членства в саморегулируемой организации, влечет применение к последнему такой меры публично-правовой ответственности как ликвидация данного юридического лица», - отмечается в материалах дела.

Доводы о том, что КПК находится в стадии добровольной ликвидации, представители волгоградского отделения ЦБ РФ посчитали неубедительными, так как установленный срок добровольной ликвидации значительно отсрочен, а материалы дела не содержат доказательств, свидетельствующих о принятии достаточных и необходимых мер по ликвидации кооператива. Также, как поясняется, КПК не лишен возможности в любой момент отменить принятое решение о ликвидации.

Согласно решению суда, КПК «Касса взаимопомощи» должен быть ликвидирован в течение 9 месяцев.

На сайте КПК отмечается, что кооператив был создан при поддержке администрации города Михайловка и администрации Волгоградской области 4 июня 1999 года. Это добровольное объединение физических и юридических лиц на основе членства и по территориальному, профессиональному и (или) иному принципу, созданное с целью удовлетворения финансовых потребностей членов КПК.



