Лучшего в стране водителя трамвая выберут в Волгограде

Общество 12.06.2021 09:40
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12.06.2021 09:40
Вагоновожатые из 26 регионов РФ примут участие в XVIII Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая», который пройдет в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, оценивать водителей, их знания, стиль вождения и многое другое будут специалисты Минтранспорта России. Примечательно, что вагоновожатым наряду с практической частью предстоит показать жюри свои навыки сценической речи при объявлении информации для пассажиров и выполнить литературно-творческое задание на профессиональную тему, определенную в ходе жеребьевки. Соревнования пройдут на базе трамвайного депо на улице Верхоянской в Краснооктябрьском районе Волгограда.
Имена призеров и победителя назовут 18 июня.
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