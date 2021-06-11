В Волгограде снесут аварийную двухэтажку в камышах





Непригодным для проживания признан двухэтажный жилой дом в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в инспекции госжилнадзора Волгоградской области, возведенный в 1957 году кирпичный дом на улице Героев Тулы, 16 по решению межведомственной комиссии района подлежит сносу как аварийный.

В результате проведенных инженерных изысканий выявлены многочисленные трещины, повреждения конструктивных элементов многоквартирного дома, что создает непосредственную угрозу жизни и здоровью проживающих в нем граждан.

Отметим, что двухэтажка расположена на берегу Волги недалеко от СНТ "Мицуринец-1".

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