Общество

В Волгограде снесут аварийную двухэтажку в камышах

Общество 11.06.2021 10:57
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11.06.2021 10:57


Непригодным для проживания признан двухэтажный жилой дом в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в инспекции госжилнадзора Волгоградской области, возведенный в 1957 году кирпичный дом на улице Героев Тулы, 16 по решению межведомственной комиссии района подлежит сносу как аварийный. 
В результате проведенных инженерных изысканий выявлены многочисленные трещины, повреждения конструктивных элементов многоквартирного дома, что создает непосредственную угрозу жизни и здоровью проживающих в нем граждан.
Отметим, что двухэтажка расположена на берегу Волги недалеко от СНТ "Мицуринец-1".
Скриншот Яндекс.Карты

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