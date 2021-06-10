В Волгограде истязавших ребенка мать и отчима приговорили к 14 годам колонии





Кировский районный суд приговорил 24-летнюю местную жительницу к шести годам колонии общего режима за два месяца издевательств над собственным сыном. Отчиму ребенка суд назначил восемь лет колонии, таким образом, сожители получили 14 лет лишения свободы на двоих, сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Также судом удовлетворен иск в пользу ребенка о взыскании с каждого осужденного по 250 тысяч рублей моральной компенсации.

Суд установил, что на протяжении двух месяцев с ноября по декабрь 2020 года мать и отчим избивали 8-летнего школьника, причиняя ему физическое и психическое страдание. Мальчик не появлялся в школе, учителя забили тревогу и обратились в полицию. Вину в содеянном мать и отчим признали частично. Меру пресечения в виде ареста мужчине оставили без изменений, женщину взяли под стражу в зале суда.