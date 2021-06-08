Общество 08.06.2021 10:20 Новости компаний
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08.06.2021 10:20 Новости компаний
На станции Татьянка Волгоградского региона Приволжской железной дороги обновлён состав пожарного поезда. Он состоит из вагона-насосной станции и двух цистерн-водохранилищ, рассчитанных для перевозки 122 тонн воды и оборудованных электронными датчиками.
В новом вагоне расположены помещения для размещения работников, а также хранения снаряжения и пожарно-технического вооружения. Кроме того, состав оборудован установкой комбинированного тушения пожаров «Пурга 10.20.30». Она генерирует воздушно-механическую пену, которая применяется при тушении легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе ПривЖД, пожарный поезд станции Татьянка будет задействован в ликвидации пожаров вблизи участков пути, расположенных между станциями Ельшанка и Абганерово в Волгоградской области.
Напомним, пожарные поезда предназначены для тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных работ в подвижном составе и на стационарных объектах Приволжской магистрали. В случае необходимости такие составы могут оказывать поддержку подразделениям МЧС России при ликвидации очагов возгорания.
В Волгоградской области пожарные поезда дислоцируются на станциях имени Максима Горького, Татьянка, Котельниково, Арчеда и Петров Вал.
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