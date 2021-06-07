Самый длинный дом и прославленные земляки: для волгоградцев запустили «Исторический момент»

Общество 07.06.2021 16:59
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07.06.2021 16:59
На радиоволнах станций «Дорожное радио» и «Радио 7 на 7 холмах» в Волгограде запустили новый краеведческий проект в мини-формате «Исторический момент». Как сообщает ИА «Высота 102», передача выходит в свет при содействии промышленника, депутата Волгоградской областной думы Олега Савченко.
В рамках программы продолжительностью всего одну минуту слушателям в Волгоградской области ведущий расскажет о малоизвестных фактах из истории Волгограда и Волжского, например, о самом длинном доме или историю названия города-спутника. «Мы настолько привыкли к городам, в которых живем, что многое воспринимаем как должное, обычное, хорошо, если не скучное, – рассказал парламентарий. - А на самом деле – нам повезло родиться в уникальном месте с богатейшей историей, наши земляки – величайшие ученые, художники, архитекторы и артисты, это то, чем можно и нужно гордиться».
При подготовке программ авторы обращаются к научной литературе, краеведам и историкам.
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