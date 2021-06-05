В Волгоградской области выросли смертность и рождаемость





В Волгоградской области за 4 месяца этого года ушли из жизни 13589 человек. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, опубликовавший новые данные о естественном движении населения за январь-апрель, это больше на 2564 человека по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – 11025 человек. Смертность выросла на 23,3%. Среди регионов ЮФО самый высокий рост этого показателя зафиксирован в Адыгее – 37,7%. В Краснодарском крае смертность увеличилась на 31,6%, в Ростовской – на 30,3%.

Рождаемость же в Волгоградской области выросла всего на 0,9%. Так, в январе-апреле 2021 года в регионе родились 6159 детей, тогда как за этот же период прошлого года на свет появились 6103 детей. При этом в апреле 2021 года родилось на 10,8% больше детей, чем в том же месяце предыдущего года. По этому показателю Волгоградская область вошла в пятерку регионов с максимальными темпами прироста рождаемости.

Также в Росстате обновили данные по смертности от коронавируса за апрель этого года. Ведомство сообщило о 181 умершем, у которых вирус COVID-19 был идентифицирован. Смерти еще 253 человек также связали с инфекцией – так, вирус мог повлиять на развитие осложнений у заболевших. Между тем, каждый месяц количество умерших от коронавируса в регионе снижается ненамного. Так, в феврале в общей сложности в списке жертв COVID-19 было 496 человек, в марте – 449 человек, в апреле – 434 человека.







