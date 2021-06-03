



Волгоградский областной рассмотрел в апелляционном порядке материал о продлении срока содержания под стражей 27-летнего Александра Кобылинцева, обвиняемого в мошенничестве. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области, жертвой обмана волжанина стала женщина, с которой он познакомился в интернете. Виртуальный роман продолжался с декабря 2020 года по февраль 2021 года. За это время Кобылинцеву удалось выманить у знакомой почти 1 миллион рублей.

Сначала он сообщил, что находится в Сирии, где служит по контракту, но очень хочет уехать, в связи с чем попросил перечислить ему деньги на билет. Затем попросил финансовой помощи на оплату багажа и активацию зарплатной карты. Позже он «признался», что находится в местах лишения свободы, и все перечисленные деньги якобы потратил на условно-досрочное освобождение, но их не хватило. Он попросил перечислить ещё немного «и тогда он точно освободится и всё вернёт». После получения очередной денежной помощи Кобылинцев сообщил, что его наконец-то освободили...в Москве, и ему нужны деньги на такси до аэропорта и на покупку билетов. Поскольку вовремя купить билет не удалось, а его стоимость неумолимо росла, он попросил у женщины ещё немного денег. Затем финансовая помощь также понадобилась: на такси из аэропорта до дома, где стоит автомобиль, после продажи которого можно будет вернуть деньги «возлюбленной»; на копию ПТС, потому что предыдущий «сильно потрёпанный»; на приобретение банковской карты; на оплату услуг нотариуса. Позже Кобылинцев «признался» знакомой, что, пока он находился в местах лишения свободы, на его автомобиле ездил друг и «набрал много штрафов», которые срочно нужно оплатить перед продажей транспортного средства. К сожалению, женщина верила своему виртуальному бой-френду и беспрекословно переводила ему деньги. Всего, как полагает следствие, Кобылинцев похитил денежные средства потерпевшей на сумму 841 859 рублей.

Вину мужчина признал. 6 марта Волжский городской суд заключил его под стражу. Постановлением суда от 27 мая 2021 года данная мера пресечения продлена до 4 августа 2021 года. Однако адвокат обжаловал указанное постановление.

Волгоградский областной суд, изучив представленные материалы, не нашёл оснований для изменения или отмены избранной в отношении Кобылинцева меры пресечения.



