Общество 03.06.2021 19:01
0
03.06.2021 19:01
Мать-одиночка Екатерина Гребенникова из Среднеахтубинского района просит помощи у жителей Волгоградской области для лечения 11-летнего сына Оганнеса с инвалидностью. У мальчика диагностированы расстройство аутистического спектра (РАС), тонзиллярная эктопия, кальциноз шишковидной железы головного мозга, синдром вегетативных дисфункций, органическое поражение ЦНС, нарушения функции почек. Оганнесу требуется пройти несколько курсов реабилитации в неврологическом центре в Санкт-Петербурге. Стоимость первого курса составляет 186 тысяч рублей, но у матери двух детей таких средств нет - семья едва сводит концы с концами, рассказала Екатерина Гребенникова ИА «Высота 102».
Мальчик учится в 4 классе на индивидуальном обучении по специальной программе для детей с РАС. К сожалению, в последнее время у ребенка произошло ухудшение состояния: сильный откат в развитии, начались потери знаний и навыков, участились повторяющиеся навязчивые движения, которые доставляют дискомфорт ребенку, он стал бояться дотрагиваться до предметов. Оганнес перестал общаться со сверстниками, любой контакт с людьми вызывает у него стресс. Регресс спровоцировала смерть матери Екатерины.
Медики назначили дорогостоящий курс реабилитации, который включает глубокие обследования, транскраниальную микрополяризацию, нейродинамическую гимнастику, гипербарическую оксигенацию, логопедические занятия. «Я одна воспитываю двух детей, единственный наш доход - это пенсия по потере кормильца на младшего ребенка и пенсия по инвалидности на старшего. Почти все деньги мы отдаем за аренду комнаты, поскольку как такового жилья у нас нет. Есть комната, которую мы купили на материнский капитал, но ее площадь всего 9 квадратных метров. Мы промучились 3 года в этом спичечном коробке, и я приняла решение об аренде. Наш бюджет уменьшился, но зато у старшего ребенка есть своя собственная комната, которая ему необходима из-за болезни», - рассказала мама Оганнеса.
Совсем недавно у младшего сына Екатерины Сергея тоже начались проблемы со здоровьем, ему поставили предварительный диагноз «эпилепсия». В июне семья должна выехать в столицу для обследования и госпитализации в Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова. Екатерина Гребенникова не отчаивается и надеется на помощь добрых людей в оплате курса реабилитации, проезда к месту лечения и проживания.
Реквизиты для сбора благотворительной помощи.
Получатель: Екатерина Владимировна Г.
Номер счета: 40817810311003528986
Банк получателя: ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК
БИК: 041806647
Корр. счет: 30101810100000000647
ИНН: 7707083893
КПП: 344402001
Карта Тинькофф 5536 9177 3473 0549
Карта Сбербанк 5228 6006 7027 7146
Перевести помощь можно через мобильные приложения Сбербанка и Тинькофф Банка по номеру телефона +7 995 407 74 24. Желающие помочь Оганнесу пройти курс реабилитации также могут обраться в неврологический центр «Доктрина» в Санкт-Петербурге для прямой оплаты.
Реклама
Олег Савченко — о голосовании за проекты благоустройства: «Горжусь жителями Волгоградской области»03.06.2021 17:53
Общество 03.06.2021 17:53
В «Сказку» не попали: в летнем лагере в Волгоградской области перенесли первую смену03.06.2021 16:23
Общество 03.06.2021 16:23
Мы ее теряем: суд в Волгограде обязал музейщиков спасти руины старинной мельницы03.06.2021 14:25
Общество 03.06.2021 14:25
Из Волгограда в Анапу начали летать самые тихие самолеты03.06.2021 13:30
Общество 03.06.2021 13:30
Банда торговцев героином предстанет перед судом в Волгограде03.06.2021 13:09
Общество 03.06.2021 13:09
Из земли Героев – в страну Героев: в Котельниково наградили юных продолжателей героических традиций03.06.2021 10:08
Общество 03.06.2021 10:08
В Волгоградской области оштрафовали на крупную сумму «рецидивиста»-безмасочника03.06.2021 10:07
Общество 03.06.2021 10:07
Волгоградские активисты собрали подписи за новый референдум03.06.2021 08:11
Общество 03.06.2021 08:11
В обесточенные поселки Волгоградской области вернулся свет02.06.2021 19:25
Общество 02.06.2021 19:25
Коммунальщики спасают Волгоград от потопа02.06.2021 17:03
Общество 02.06.2021 17:03
Оперштаб Волгоградской области сообщил о новых жертвах COVID-1902.06.2021 16:12
Общество 02.06.2021 16:12
«Не будем гробить машины»: в Волжском маршрутки уезжают с затопленных улиц (ВИДЕО)02.06.2021 14:51
Общество 02.06.2021 14:51
В Волгограде завершился ремонт пяти пассажирских платформ02.06.2021 14:30
Общество 02.06.2021 14:30
Более 600 волонтеров приняли участие в экологической акции РУСАЛа02.06.2021 13:22
Общество 02.06.2021 13:22
В Волгоградской области «рухнули» цены на яйца02.06.2021 13:12
Общество 02.06.2021 13:12
Реклама