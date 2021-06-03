



Мать-одиночка Екатерина Гребенникова из Среднеахтубинского района просит помощи у жителей Волгоградской области для лечения 11-летнего сына Оганнеса с инвалидностью. У мальчика диагностированы расстройство аутистического спектра (РАС), тонзиллярная эктопия, кальциноз шишковидной железы головного мозга, синдром вегетативных дисфункций, органическое поражение ЦНС, нарушения функции почек. Оганнесу требуется пройти несколько курсов реабилитации в неврологическом центре в Санкт-Петербурге. Стоимость первого курса составляет 186 тысяч рублей, но у матери двух детей таких средств нет - семья едва сводит концы с концами, рассказала Екатерина Гребенникова ИА «Высота 102».

Мальчик учится в 4 классе на индивидуальном обучении по специальной программе для детей с РАС. К сожалению, в последнее время у ребенка произошло ухудшение состояния: сильный откат в развитии, начались потери знаний и навыков, участились повторяющиеся навязчивые движения, которые доставляют дискомфорт ребенку, он стал бояться дотрагиваться до предметов . Оганнес перестал общаться со сверстниками, любой контакт с людьми вызывает у него стресс. Регресс спровоцировала смерть матери Екатерины.

Медики назначили дорогостоящий курс реабилитации, который включает глубокие обследования, транскраниальную микрополяризацию, нейродинамическую гимнастику, гипербарическую оксигенацию, логопедические занятия. «Я одна воспитываю двух детей, единственный наш доход - это пенсия по потере кормильца на младшего ребенка и пенсия по инвалидности на старшего. Почти все деньги мы отдаем за аренду комнаты, поскольку как такового жилья у нас нет. Есть комната, которую мы купили на материнский капитал, но ее площадь всего 9 квадратных метров. Мы промучились 3 года в этом спичечном коробке, и я приняла решение об аренде. Наш бюджет уменьшился, но зато у старшего ребенка есть своя собственная комната, которая ему необходима из-за болезни», - рассказала мама Оганнеса.





Совсем недавно у младшего сына Екатерины Сергея тоже начались проблемы со здоровьем, ему поставили предварительный диагноз «эпилепсия» . В июне семья должна выехать в столицу для обследования и госпитализации в Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова. Екатерина Гребенникова не отчаивается и надеется на помощь добрых людей в оплате курса реабилитации, проезда к месту лечения и проживания.

Реквизиты для сбора благотворительной помощи.

Получатель: Екатерина Владимировна Г.

Номер счета: 40817810311003528986

Банк получателя: ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК

БИК: 041806647

Корр. счет: 30101810100000000647

ИНН: 7707083893

КПП: 344402001

Карта Тинькофф 5536 9177 3473 0549

Карта Сбербанк 5228 6006 7027 7146

Перевести помощь можно через мобильные приложения Сбербанка и Тинькофф Банка по номеру телефона +7 995 407 74 24. Желающие помочь Оганнесу пройти курс реабилитации также могут обраться в неврологический центр «Доктрина» в Санкт-Петербурге для прямой оплаты.