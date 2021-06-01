



Власти Волгоградской области ввели новую меру региональной поддержки многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Они смогут выбрать сертификат на сумму 300 тысяч рублей вместо земельного участка, если по каким-то причинам не готовы строить свой дом, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

О нововведении сообщил губернатор Андрей Бочаров на встрече с десятью матерями, воспитывающими трех и более детей, детей-инвалидов и приемных малышей. Семьи смогут использовать сертификат для покупки квартиры на первичном рынке, для погашения ипотеки или первоначального взноса при оформлении нового займа. При разработке нового механизма помощи многодетным использовался опыт других регионов России, где подобные сертификаты успешно внедрены.

Поддержка семей с детьми и создание условий для достойного воспитания ребенка является одним из приоритетов для властей, о чем во время Послания Федеральному собранию в апреле 2021 года сказал Президент РФ Владимир Путин. Об этом глава государства напомнил и сегодня на встрече с многодетной семьей Кобловых из Волжского — она прошла в режиме видеосвязи. В этом году супругов Владимира и Ольгу, которые воспитывают восьмерых детей, наградили орденом «Родительская слава».





«С мужем мы стараемся развить все творческие способности, которые есть у наших детей, — поделилась Ольга Коблова. — Это у нас в приоритете, поэтому с четырех лет все наши дети учатся в музыкальной школе, рисуют, любят читать. И скажу честно, когда появились дипломы, награды, потом кубки, медали, мы ни о какой награде не задумывались, все делали ради детей, для детей, и нам очень приятно, что Президент нашей страны оценил наш труд».

Напомним, в апрельском послании Владимир Путин анонсировал единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого школьника и 5650 рублей в месяц детям от 8 до 16 лет из неполных семей. 10 тысяч рублей семьям, где воспитываются школьники, будут выдавать в середине августа, чтобы у родителей была возможность собрать детей в школу. Выплата в размере 5650 рублей положена неполным семьям, где есть дети от 8 до 16 лет, ее будут получать с 1 июля. Нуждающимся беременным женщинам будут платить по 6350 рублей в месяц.