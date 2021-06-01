Общество

«Провалиться или убиться»: в Волжском родители детей требуют безопасную дорогу в школу

Общество 01.06.2021 17:58
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01.06.2021 17:58




Волжане, проживающие в СНТ «Изобилие» в Волжском, возмущены состоянием дороги, по которой их дети ходили в школу, сообщает ИА "Высота 102". «Многие члены нашего СНТ проживают здесь постоянно, наши дети ходят в школу №23, которая расположена на горе над нашим поселком. Но у единственной дороги, улицы Подгорной, которая ведет в школу, нет тротуаров! Здесь нередко происходят ДТП и мы опасаемся, что однажды под колесами машин окажутся наши дети», - негодует Юлия, мама троих детей. 
По словам волжанки, жители СНТ уже неоднократно обращались по этому поводу в администрацию Волжского. «Как-то к нам приезжали из отдела по управлению поселками, вроде бы прониклись нашей проблемой и даже пообещали сделать тротуар, но воз и ныне там», - рассказала женщина. 
После сильных дождей пробираться по дороге еще опаснее. Вот и недавно обочины просели и пошли трещинами. «Вариантов у наших детей было немного – или провалиться в глину на обочине или идти по дороге и уворачиваться от машин», - переживает Юлия. 
Хотя сейчас у школьников каникулы, опасности для детей, проживающих в СНТ, не убавилось. Уже через несколько дней откроется городской пляж, рядом с которым и расположен поселок. И машин в садоводческом товариществе будет еще больше. 
В пресс-службе администрации Волжского корреспонденту ИА "Высота 102" пояснили, что руководство города в курсе этой проблемы. "Этот вопрос вновь обсуждался буквально на прошлой неделе, - пояснили здесь. - Сейчас готовится проектно-сметная документация на реконструкцию улицы, после чего будут проведены работы по обустройству тротуара".

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