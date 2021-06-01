



В результате принятых прокуратурой мер жительнице Среднеахтубинского района выплачено единовременное социальное пособие. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в апреле этого года сгорел дом, где жила мама двоих детей. Женщина обратилась в центр социальной защиты населения по Среднеахтубинскому району с заявлением о назначении и выплате пособия как утратившей жилье в результате пожара. Однако в выплате единовременного социального пособия ей было отказано по причине отсутствия регистрации в сгоревшем домовладении. Хотя мама проживала в сгоревшем доме с сентября 2019 года. В этой связи прокурором Среднеахтубинского района в интересах заявителя и ее несовершеннолетних детей в суд предъявлено заявление об установлении юридического факта их постоянного проживания в домовладении.

Решением Краснослободского районного суда требования прокурора удовлетворены. На основании судебного решения в настоящее время женщине выдано единовременное социальное пособие в сумме 50 тысяч рублей.



