В Волгоградской области открыли часовню в память о нерожденных детях





Сегодня в соборном храме Феофана Затворника в Новоаннинском районе Волгоградской области состоялось освящение часовни, установленной в память о нерожденных младенцев России, погибших от абортов. Как сообщили ИА «Высота 102» в епархии, священнослужители провели службу, а потом выпустили в небо белых голубей. Жителям показали также документальный фильм «Дети - это счастье?».

Напомним, сегодня в России отмечается День защиты детей. Православная церковь всегда выступала против абортов.

Фото телеграм-канала "Новоаннинский сегодня".