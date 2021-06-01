Общество

В Волгоградской области открыли часовню в память о нерожденных детях

Общество 01.06.2021 12:48
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01.06.2021 12:48


Сегодня в соборном храме Феофана Затворника в Новоаннинском районе Волгоградской области состоялось освящение часовни, установленной в память о нерожденных младенцев России, погибших от абортов. Как сообщили ИА «Высота 102» в епархии, священнослужители провели службу, а потом выпустили в небо белых голубей. Жителям показали также документальный фильм «Дети - это счастье?».
Напомним, сегодня в России отмечается День защиты детей. Православная церковь всегда выступала против абортов. 
Фото телеграм-канала "Новоаннинский сегодня". 

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