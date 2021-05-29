



Условное возгорание на железнодорожной станции «Камышин» ликвидировали сегодня в ходе пожарно-тактических учений в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России, действия в случае чрезвычайно ситуации отработали подразделения МЧС Волгоградской и Саратовской областей, 5 отряд противопожарной службы, пожарные команды учреждений ФСИН.





По легенде, произошла разгерметизация железнодорожной цистерны с последующим разливом и воспламенением нефтепродуктов. Пламя перекинулось на цистерну, которая могла взорваться и поджечь соседние вагоны. Силы МЧС оперативно составили план действий по ликвидации угрозы. Персонал железнодорожной станции отцепил и перегнал условно не горящие вагоны на безопасное расстояние.





Остальные цистерны были зафиксированы на месте, чтобы не увеличивалась площадь розлива. Затем пожарные приступили к охлаждению горящей и соседних цистерн с применением лафетных пожарных стволов. После этого подразделения провели пенную атаку, чтобы потушить разлившийся по земле и находящийся внутри цистерны бензин.





В ликвидации условного пожара были задействованы 84 человек личного состава и 28 единиц техники, включая пожарный поезд железнодорожной станции «Петров Вал».





Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области.