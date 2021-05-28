«Как всегда, у Чекистов»: в Волгограде отметили день пограничника





Сегодня около памятника Чекистам в Волгограде по традиции встретились те, кто когда-то охранял границу нашей родины. «Как всегда, у Чекистов», - так перезванивались накануне бывшие пограничники, договариваясь о планах на сегодняшний день. Правда, сегодня не было речей у микрофонов – организаторы официального мероприятия ограничились возложением цветов.

Напомним, 28 мая в России отмечается как День пограничника.

В этот день в 1918 года декретом Совета народных комиссаров (СНК) была учреждена пограничная охрана границы РСФСР. Тогда же было создано Главное управление пограничной охраны. В советские годы «зелёные фуражки» входили в состав НКВД, а после Великой Отечественной войны были включены в структуру КГБ СССР. С 2003 года ответственность за охрану государственных рубежей несёт Пограничная служба ФСБ России.

Символично, что в этот день сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области празднуют очередную годовщину со дня основания управления. В 2021 году пограничники волгоградского региона отмечают 97-летие со дня образования управления.