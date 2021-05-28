Ушлый ставрополец наварился на строительстве объездной дороги Волгограда

Расследования 28.05.2021 09:57
0
28.05.2021 09:57
До двух лет лишения свободы грозит 34-летнему жителю Ставропольского края за незаконный вывоз щебня при строительстве объездной дороги Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, уголовное дело в отношении ставропольца в ближайшее время рассмотрит Светлоярский районный суд.
По данным следствия, будучи мастером субподрядной организации, мужчина предложил частному лицу купить у него щебень на сумму 70 тысяч рублей. Частник согласился и перевел требуемую сумму авансом. После этого злоумышленник обманул водителей самосвалов, перевозивших щебень на строительство дороги, и направил машины по адресу покупателя. Общий вес украденного материала составил около 230 тонн стоимостью 100 тысяч рублей.
Столь крупную пропажу заметил начальник участка, он и заподозрил мастера в краже и обратился в полицию. Стражи порядка задержали ушлого ставропольца: он сознался в содеянном и аргументировал свой поступок желанием обогатиться. В настоящее время щебень был возвращен на стройку объездной дороги.
Реклама
Волгоградского экс-следователя арестовал суд в Москве по обвинению во взятке28.05.2021 08:35
Расследования 28.05.2021 08:35
В Волгограде капитана танкера и механика оштрафовали за перекачку нефти27.05.2021 16:56
Расследования 27.05.2021 16:56
В Волгограде ОПГ продавала бомжей и алкоголиков в трудовое рабство27.05.2021 16:51
Расследования 27.05.2021 16:51
Бывшего полицейского в Волгоградской области посадили за избиение рабочего27.05.2021 15:00
Расследования 27.05.2021 15:00
В Волгограде появилась последовательница криминальной учительницы27.05.2021 14:39
Расследования 27.05.2021 14:39
В Волгограде осудили "бизнес"-мошенников26.05.2021 17:27
Расследования 26.05.2021 17:27
В комфорте и с социальной дистанцией: в Волгоградском облсуде начался процесс по громкому делу экс-депутатов гордумы (ВИДЕО)26.05.2021 14:38
Расследования 26.05.2021 14:38
В Волгограде экс-председателю облкомприроды выдали "пропуск" в СИЗО26.05.2021 13:24
Расследования 26.05.2021 13:24
Разбил бутылку об голову и порезал лицо: в Волгограде осудили водителя за нападение на полицейского26.05.2021 11:22
Расследования 26.05.2021 11:22
Волгоградец предстанет перед судом за убийство 20-летней давности26.05.2021 10:22
Расследования 26.05.2021 10:22
Волгоградского ковид-диссидента осудили за экстремизм в соцсети25.05.2021 17:28
Расследования 25.05.2021 17:28
Четыре года в розыске: главаря волгоградской «банды Умнова» задержали в Москве25.05.2021 16:18
Расследования 25.05.2021 16:18
Паре из Михайловки грозит пожизненный срок за жуткое убийство девушки25.05.2021 14:55
Расследования 25.05.2021 14:55
В Волгоградской области прокуратура добилась изъятия земельного участка у иностранца25.05.2021 14:13
Расследования 25.05.2021 14:13
Волгоградца вернули за решетку после побега из колонии-поселения25.05.2021 13:48
Расследования 25.05.2021 13:48
Реклама