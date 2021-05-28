Ушлый ставрополец наварился на строительстве объездной дороги Волгограда





До двух лет лишения свободы грозит 34-летнему жителю Ставропольского края за незаконный вывоз щебня при строительстве объездной дороги Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, уголовное дело в отношении ставропольца в ближайшее время рассмотрит Светлоярский районный суд.

По данным следствия, будучи мастером субподрядной организации, мужчина предложил частному лицу купить у него щебень на сумму 70 тысяч рублей. Частник согласился и перевел требуемую сумму авансом. После этого злоумышленник обманул водителей самосвалов, перевозивших щебень на строительство дороги, и направил машины по адресу покупателя. Общий вес украденного материала составил около 230 тонн стоимостью 100 тысяч рублей.