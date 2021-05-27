В Волгограде появилась последовательница криминальной учительницы





ловное дело возбуждено в отношении 40-летней ранее судимой за мошенничество жительницы Волгограда, ее подозревают в десяти эпизодах мошенничества с погашением кредитов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Волгоградской области, мошенническая схема подозреваемой очень похожа на ту, которую использовала «криминальная» учительница Татьяна Петрова. Уго

Следователи установили, что с мая 2018 года по сентябрь 2019 года волгоградка с сообщниками, которых пока найти не удалось, предлагала людям взять кредиты на свое имя и передать ей 30% от суммы займа. Оставшиеся деньги обманутые граждане могли оставить себе, при этом женщина обещала жертвам, что будет сама погашать задолженность перед банком. При этом злоумышленница говорила людям, что их ответственность за невозврат кредита будет застрахована в компании, которой на самом деле не существует. Подобным образом волгоградка украла у людей почти 5 миллионов рублей.

Сейчас последовательница криминальной учительницы находится под обязательством о явке. Свою вину женщина не признает. Полиция продолжает расследовать уголовное дело и просит всех, кто стал жертвами мошенничества, обратиться по номеру (8442) 30-47-63.