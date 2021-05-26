Расследования

В Волгограде осудили "бизнес"-мошенников

Расследования 26.05.2021 17:27
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26.05.2021 17:27


Центральный районный суд вынес приговор двоим участникам шайки, которые попытались обогатиться, воспользовавшись государственной поддержкой  малого бизнеса. Как сообщила ИА «Высота 102» старший  помощник  прокурора  Волгоградской  области Оксана Черединина, 33-летняя и 32-летний жители Волгограда стали фигурантами дела о мошенничестве в крупном размере со средствами господдержки для предпринимательства. Суд установил, что в 2014 году горожанка предоставила заведомо ложные сведения о расходах двух коммерческих организаций на закупку строительных материалов в министерство экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области (такое ведомство было в структуре органов исполнительной власти Волгоградской области - прим. ред. ИА "Высота 102"). Женщина хотела  получить субсидии для начинающего субъекта предпринимательства. Для реализации своего плана  волгоградка привлекла знакомого, который выступил как руководитель юридического лица. Мужчина предоставил документы, якобы подтверждающие затраты на осуществление предпринимательской деятельности.
Провернув махинацию, злоумышленники незаконно получили около 900 тысяч рублей. Расследование проводило СУ СК России по Волгоградской области. Свою вину парочка не признала. По итогам разбирательства в Центральном районном суде  женщину приговорили к 4 годам, а мужчину - к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. В зале суда их взяли под стражу. Приговор пока не вступил в законную силу. 

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