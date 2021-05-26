Полиция нашла на волгоградском рынке более 500 контрафактных рыболовных сетей

Происшествия 26.05.2021 09:36
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26.05.2021 09:36
Лесковые сети иностранного производства общей длиной более 40 тысяч метров изъяты в торговом павильоне одного из рынков в Дзержинском районе Волгограда, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области.
На 542 упаковках рыболовных сетей сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции не обнаружили маркировки или иной информации о товаре. Не было у продавцов и каких-либо документов на рыболовецкие снасти.
Сейчас полиция проводит проверку, после чего будут приняты соответствующие меры.
Напомним, выявление и пресечение преступных посягательств на водные биологические ресурсы проводят в рамках операции «Путина».
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области.
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