Коронавирус унес жизни еще шести жителей Волгоградской области

Общество 23.05.2021 14:53
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23.05.2021 14:53
В Волгоградской области продолжает расти количество смертей от коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперативном штабе, за минувшие сутки стало известно еще о шестерых скончавшихся. Это – 78-летняя, 54-летняя и 55-летняя жительницы областного центра, 67-летний пенсионер из Городищенского района, 82-летний мужчина из Новоаннинского района и 60-летний мужчина из Алексеевского района. Последнего не спасло даже своевременное обращение за медицинской помощью и назначенное лечение. Всего в регионе уже 1252 человека стали жертвами пандемии.
За минувшие сутки также стало известно еще о 90 новых случаях заболевания коронавирусом. Заболевшие выявлены в девяти районах области и в двух городах – в Волгограде и в Волжском.
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