Общество

«Победа над невидимым врагом»: в Волгоград едет поезд Минобороны РФ

Общество 16.05.2021 10:30
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16.05.2021 10:30


Тематический поезд в рамках акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!», проводимой Минобороны РФ, прибывает 17 мая в Волгоград. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Южного военного округа, в составе поезда 17 тематических вагонов, в каждом из которых организованы лекции для посетителей. Так, вагон «Победа над невидимым врагом», посвященный борьбе с COVID-19, разделен на три части: «красная зона», где демонстрируется палата пациента больного коронавирусной инфекцией, «демонстрационная зона», где можно увидеть ролики и презентации о работе военных медиков, а также «телемедицинская зона».
Тематический вагон «Современная армия», к примеру, расскажет о новейших достижениях всех видов и родов войск. В нем расположены интерактивные экспозиции и выставки. Образцы новейшей техники и вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации также будут представлены на трех открытых платформах.
На специально оборудованной платформе-сцене выступят артисты Центрального дома Российской Армии имени М. В. Фрунзе, Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, Центрального академического театра Российской Армии, ансамбля песни и пляски ЮВО, концертного ансамбля «Успех» Окружного дома офицеров военного округа.
Все желающие смогут поучаствовать в акции «Служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – Твой выбор!», посетить пункт отбора на военную службу по контракту, развернутый на территории железнодорожного вокзала, ознакомиться с должностями, а также пройти первичные мероприятия профессионально-психологического отбора.
Поезд прибудет на железнодорожную станцию «Волгоград-1» в 11:20 и будет находиться в городе в течение 4 часов 11 минут до 15:31. Его экспозицию могут посетить все желающие бесплатно.
В пресс-службе Южного военного округа сообщили, что поезд остановится также на станциях «Ростов-Главный», «Краснодар-1», «Севастополь», «Владикавказ», «Назрань».
Старт военно-патриотической акции был дан 25 апреля на Киевском вокзале Москвы. Спецпоезд преодолеет маршрут за 64 дня. Акция завершится 27 июня в подмосковном парке «Патриот» проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи.
Фото: пресс-служба ЮВО

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