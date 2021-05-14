В России – растет, в Волгоградской области – снижается: новые данные о заболеваемости COVID-19





89 человек за минувшие сутки заразились коронавирусом в Волгоградской области. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперативном штабе. При этом в регионе количество новых заболевших постепенно снижается. А вот в России, наоборот. Так, сегодня в стране было выявлено 8962 человека, у которых подтвердился диагноз коронавируса. Это – самая большая цифра в ежесуточной статистике, начиная с 20 марта. Рост заболевших составил почти 13% по сравнению и с предыдущим днем.

Стало также известно еще о шести умерших от COVID-19. Как уточнили в оперативном региональном штабе, скончались от этого вируса три жительницы Волгограда в возрасте 65, 81 и 88 лет, 84-летняя жительница Городищенского района, 67-летняя женщина из Еланского района и 55-летний мужчина из Фролово. В регионе общее количество жертв коронавируса составило 1195 человек.



