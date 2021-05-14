Общество

Перегруженные фуры испортили асфальт на весовом контроле при выезде из Волгограда

Общество 14.05.2021 20:45
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14.05.2021 20:45




Участок 3-ей Продольной магистрали на посту весового контроля под Орловкой в Городищенском районе этой весной начал рассыпаться на глазах водителей: под весом перегруженных фур на асфальте образовались трещины и колеи. Как сообщает ИА «Высота 102», из-за повреждений дорожного полотна на пункте весогабаритного контроля перестали корректно работать датчики, фиксирующие вес автомобилей.

«Система контроля устроена так, что видеокамеры на металлической рамке фиксируют номер и скорость автомобиля, а вмонтированные в асфальт датчики измеряют вес — эти данные записываются параллельно и загружаются в базу данных. Погрешность измерений составляет плюс-минус 10%. На измерения влияет, в том числе, состояние дорожного полотна — его инструментальная проверка проводится раз в 3 месяца. 19 марта на пункте на 3-й Продольной мы нашли критичные отклонения и перевели здесь систему в регламентный режим работы — данные собираются, но в ГИБДД не отправляются. Пока асфальт не будет отремонтирован, за зафиксированные здесь нарушения не наказывают. Кроме того, принято решение теперь проводить оценку состояния полотна не раз в квартал, а ежемесячно», — рассказал заместитель директора ГКУ ВО «Безопасный регион» Андрей Раздрогин.

У самих же дальнобойщиков накопились претензии к некорректной, по их мнению, работе поста весового контроля. За пять месяцев они подали больше 200 исков для обжалования крупных штрафов за перегруз, зафиксированный на весогабаритном контроле. Получается замкнутый круг: грузоперевозчики продавливают колеи, датчики перестают правильно измерять вес, за что водители и организации получают наказание в размере от 100 до 400 тысяч рублей.

В своих исках дальнобойщики апеллируют к тому, что они ехали пустые или в путевых листах был указан нормативный груз. Правда, в этих листах отправители грузов нередко откровенно привирают, а на кадрах с камер видеофиксации невооруженным глазом видно, как сильно автомобиль нагружен. Между тем, путевые листы и транспортные накладные являются документами строгой отчетности, за которые грузоотправители несут серьезную ответственность. Нередко закон нарушают и сами водители: зная, что машина перегружена, закрывают номера автомобиля – за полгода на пунктах весового контроля зафиксировано 28 тысяч таких случаев. Всего за этот период через посты в Волгоградской области прошли 1,5 миллиона фур, было выявлено 55 тысяч нарушений, включая маскировку номерных знаков.

Пользуются дальнобойщики еще одним незатейливым «лайфхаком», чтобы обмануть весовой контроль. Достаточно лишь замедлить ход автомобиля, чтобы ехать с «черепашьей» скоростью, и тогда датчик не сможет взвесить фуру вообще. За 40 минут наблюдения на «проблемном» пункте весового контроля корреспондент «Высоты 102» насчитал шесть подобных случаев.

Встречаются случаи, когда водители даже не знают, насколько тяжелой вышла их машина из пункта отправления. «Я каждый день боюсь получить штраф. Работаю на себя, вожу песок, и визуально я не могу определить, сколько там точно загружено и на какую ось есть перегруз. Хотелось бы иметь на карьере контрольные весы, чтобы я мог выехать уже со спокойной совестью выезжать, но это уже вопрос к владельцу карьера», - рассказал дальнобойщик Дмитрий Пуршев.
Некоторые перевозчики уверены в своей правоте и отстаивают ее в зале суда. Представитель грузоперевозчика ООО «ТД «Росподшипник», пожелавший остаться анонимным, сообщил, что в феврале 2021 года его автопоезд с прицепом был оштрафован на «проблемном» посту под Ерзовкой за превышение допустимой массы на 3%. Машина тогда весила 41,45 тонн. При этом Андрей Раздрогин в беседе с информагентством пояснил, что данные о нарушении отправляются в ГИБДД при превышении эталона на 5%. Организация подала в суд, рассмотрение дела пока не началось.

Впрочем, у перевозчиков есть и положительный опыт в судебных тяжбах с ГИБДД. Юрист Максим Зинченко недавно выиграл дело в Тракторозаводском районом суде. Его подзащитным был саратовский перевозчик, которому пришел штраф на 350 тысяч рублей за перегруз на посту на плотине через Волжскую ГЭС. В зале заседания юрист и дальнобойщик предоставили достоверный путевой лист, содержащий информацию о допустимом весе при перевозке, тем самым избежав наказания.

Проблема с огромными штрафами из-за перегрузов обсуждалась еще зимой. Тогда в Волгоградской торгово-промышленной палате инициативная группа организовала комитет, в который вошли представители перевозчиков, ГИБДД и прокуратуры. По итогам заседания дальнобойщики подписали коллективную жалобу и отправили ее в Генеральную прокуратуру РФ, рассказала индивидуальный предприниматель Елена Попова. На следующей неделе грузоперевозчики планируют очередное заседание комитета и ожидают ответа от надзорного органа.

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