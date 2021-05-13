



«Ростелеком» объявляет лауреатов Национальной премии «Бизнес как искусство» по итогам 2020 года. Премия вручается уже второй год самым масштабным инфраструктурным проектам, которые «Ростелеком» реализовал заказчикам уровня национального бизнеса.

Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, экспертное жюри выбрало лучшие и самые значимые проекты в четырех номинациях.

В номинации «Приближая будущее» лауреатами Премии стали:

• ПАО «ВТБ» с проектом «Программа Надежность» , в рамках которого создается единая телекоммуникационную сеть для почти 1700 отделений ВТБ по всей стране, причем для каждого канала будет обеспечивается резерв с криптографическим шифрованием, а скорость передачи информации вырастет до двух раз.

• Госкорпорация «Росатом» с проектом «Квантовое шифрование» по созданию волоконно-оптической линии связи с применением технологии квантового распределения ключей шифрования.

• АО «Организация «Агат» (Госкорпорация «Роскосмос») с проектом создания единой сети передачи данных космической отрасли с применением криптозащиты, что обеспечивает полную информационную безопасность передачи информации между предприятиями.

В номинации «Расширяя границы возможного»лауреатами Премии стала:

• Группа компаний «Русагро» с проектом «КДУ 2.0», нацеленным на обеспечение контроля и прозрачности движения продукции (урожая): более 800 единиц техники во всех регионах деятельности «Русагро» оборудовано датчиками контроля.

В номинации «Бизнес-эволюция» лауреатами Премии стали:

• Общественное телевидение России с проектом «Цифровое вещание региональных каналов», благодаря которому организовано подключение 168 объектов в 11 часовых поясах, что позволило обеспечить техническую возможность вставки в эфир Общественного телевидения для 85 региональных телеканалов.

• ФГУП «ВГТРК» с проектом «Наземная доставка телеканалов в регионы» для которого организована самая протяжённая сеть в мире, которая позволила доставлять пакет формируемых в Москве программ до филиалов ВГТРК по всей стране.

• ФГУП «Госкорпорация по ОРВД» с проектом «Комплексное сотрудничество по информатизации воздушного движения», для которого построена облачная платформа для сбора и хранения информации по учету беспилотных воздушных судов. Причем технология позволяет мгновенно регистрировать аппараты и обеспечивать безопасное передвижение в воздушном пространстве.

В номинации «Совершенство во всем» лауреатами Премии стали:

• Группа компаний «Данон Россия» с проектом «Миграция информационных систем на облачную инфраструктуру» , который позволил перенести информационные системы и бизнес-критичные приложения одного из крупнейших мировых производителей продуктов питания в облачную инфраструктуру «Ростелекома».

• ПАО «ВТБ» и «Промсвязьбанк» с проектами «Wi-Fi для клиентов». Сегодня беспроводной интернет является неотъемлемой частью жизни и общения. «Ростелеком» обеспечил отделения системообразующих банков по всей стране точками высокоскоростного доступа, что позволяет клиентам быстро и безопасно подключиться к интернету за несколько секунд.

«“Ростелеком” поздравляет лауреатов Национальной премии «Бизнес как искусство», взявшихся за реализацию потрясающе масштабных проектов цифровизации, и которым не помешала пандемия 2020 года. Каждый такой проект – результат слаженной работы наших команд. Причем “Ростелеком” всегда старается взять на себя рутинную работу по предоставлению и сопровождению информационных систем, предоставляя заказчику возможность сфокусироваться на ключевых направлениях развития собственного бизнеса», — сказал вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков.

«Поздравляю лауреатов Премии! Ставя перед собой амбициозные цели, реализуя инновационные и масштабные проекты, делая то, чего раньше никто не делал, вы идете на риск, как все первопроходцы. Но благодаря этому вы получаете конкурентное преимущество, а “Ростелеком”, как ваш цифровой партнер, уникальные знания и опыт, благодаря которым мы можем сделать для вас еще больше в следующих проектах.Вы меняете мир, а ваши проекты теперь являются неотъемлемой частью ДНК “Ростелеком”!», — сказал директор по работе с корпоративными заказчиками ПАО «Ростелеком» Алексей Подрябинников.

Ежегодная Национальная премия — это знаковое отраслевое событие, на котором «Ростелеком» отмечает самые масштабные и инновационные проекты, реализованные совместно со своими партнёрами.

Каждый проект — не только результат эффективного сотрудничества, но и настоящий прорыв на ИТ-рынке. «Ростелеком» предлагает наиболее эффективные и новые цифровые инструменты для бизнеса.