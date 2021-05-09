Не хватило 3 миллионов?: новый памятник в селе Волгоградской области к 9 мая отремонтировали «тяп-ляп»
Общество 09.05.2021 19:23
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09.05.2021 19:23
Памятник погибшим в Великой Отечественной войне в Кругловском сельском поселении Нехаевского района Волгоградской области так и не привели в порядок перед 9 мая. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, перед праздником плитка, выложенная на основании монумента, потрескалась, хотя памятник торжественно открыли относительно недавно – 2 февраля 2020 года.
5 мая глава администрации Нехаевского района Сергей Кузнецов заверил корреспондента ИА «Высота 102», что подрядчик заменит четыре квадратных метра плитки за свой счет. И ообещал на следующий день прислать в качестве подтверждения сделанных работ фото. Но фотографии редакция так и не получила. Зато фото сделали сегодня местные жители. На них видно, что плитку так полностью и не заменили – привели в более-менее относительный порядок только участок перед монументом. Зато на задворках памятника картина удручающая.
Напомним, новый памятник в Кругловском сельском поселении установили по программе благоустройства, на которую было выделено 3 миллиона рублей. Глава администрации Нехаевского района Сергей Кузнецов пояснял корреспонденту ИА «Высота 102», что плитка «поехала» потому, что грунт и песок дали усадку. Но к 9 мая исправить брак так и не удалось.
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