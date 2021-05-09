Общество

Волгоградский завод «Красный Октябрь» нашел владельцев орденов Отечественной войны

Общество 09.05.2021 18:36
0
09.05.2021 18:36


Девять орденов Отечественной войны I и II степеней нашли своих обладателей в ходе проведения патриотической акции «Орден ищет своего героя», которую организовал волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь». Как сообщили ИА «Высота 102» в музее истории предприятия, решается вопрос о передаче одной из наград родственникам участника Великой Отечественной войны Василия Яковлевича Хорохордина, которого уже нет в живых.
Василий Яковлевич родился 28 июля 1915 году в хуторе Каменный Буерак Нижнедевицкого района Воронежской области. В 1939 году заканчивался срок его срочной службы в рядах Красной Армии на Украине, он готовился к демобилизации, но судьба распорядилась иначе – Василий Яковлевич отправился на фронт.
«Он часто рассказывал одну историю. Шел бой, Василий Яковлевич и другие солдаты сидели в окопах, и вот двое решили выбраться. Отец кричал им, чтобы они быстро спрятались, ведь буквально над их головами свистели пули. Но его не послушали, и в эту же минуту упал снаряд, убивший тех двоих ребят. Папу лишь накрыло песком», - рассказала Валентина Хорохордина, сноха ветерана, которого она до сих пор называет отцом.
На фронте Василий Хорохордин получил ранение в колено, и так и не смог оправиться от этой травмы. Он вернулся с войны в 1944 году, за боевые заслуги был награжден орденом Красной звезды, а как выяснилось теперь, и орденом Отечественной войны I степени. Василий Яковлевич Хорохордин умер ранним утром 6 декабря 2002 года. У него остались сноха Валентина и внук Алексей, они живут в Воронежской области.
Напомним, в декабре в музей завода «Красный Октябрь» передали комплект из 47-ми орденов Отечественной войны I и II степеней, обнаруженных в ходе поисковых работ. Чтобы установить и найти обладателей наград, предприятие запустило патриотическую акцию. Для поиска героев Великой Отечественной войны сотрудники музея истории завода «Красный Октябрь» обратились за помощью в архивы, Министерство обороны РФ, военный комиссариат Волгоградской области и региональное УФСБ России. Благодаря приложенным усилиям удалось установить девятерых обладателей орденов Отечественной войны I и II степеней:
- Николай Евдокимович Аравин, награжден приказом Министра обороны СССР от 6 апреля 1985 году орденом Отечественной войны I степени №1826040;
- Дмитрий Георгиевич Арефьев, награжден приказом приказом Министра обороны СССР от 6 ноября 1985 году орденом Отечественной войны I степени №2494163;
- Алексей Яковлевич Володькин, награжден приказом Министра обороны СССР от 6 апреля 1985 года орденом Отечественной войны I степени №1825117;
- Василий Андреевич Ларичев, награжден приказом Министра обороны СССР от 6 апреля 1985 года орденом Отечественной войны I степени №714378;
- Алексей Алексеевич Пирогов, награжден приказом Министра обороны СССР от 6 апреля 1985 года орденом Отечественной войны I степени №1566393;
- Федор Иосифович Шишкин, награжден приказом Министра обороны СССР от 21 февраля 1987 году орденом Отечественной войны I степени №2309142;
- Николай Васильевич Щетина, удостоен ордена Отечественной войны I степени №2308962 приказом Министра обороны СССР от 6 апреля 1985 году;
- Владимир Тимофеевич Бачек, награжден приказом 2-ой Воздушной армии от 27 августа 1943 году орденом Отечественной войны II степени № 27975;
- Василий Яковлевич Хорохордин, награжден орденом Отечественной войны I степени №698688 от 6 апреля в 1985 году.
Установить личность владельцев еще 38-ми наград пока не удалось. В связи с этим акция «Орден ищет своего героя» продолжается. Если вы обладаете сведениями о человеке, которому может принадлежать орден, звоните в музей завода «Красный Октябрь» по номеру +7 (904) 434-55-81 или по телефону редакции информагентства +7 (8442) 78-19-76.
Перечень номеров, присвоенных орденам, владельцы которых еще не установлены:
- 1941047 
- 1823486 
- 1411012 
- 1822818 
- 1022386 
- 2490223 
- 1807319 
- 2223726 
- 1821943 
- 1426060 
- 2491048 
- 2502986 
- 2796547 
- 1793803 
- 4725816 
- 5402857 
- 1708673 
- 1797374 
- 2497539 
- 1009960 
- 4471035 
- 2489577 
- 1796231 
- 27975 
- 1928257 
- 1797196 
- 2503271 
- 1046876 
- 2491040 
- 2790333 
- 1899527 
- 2503272 
- 2490808 
- 6501911 
- 2848599 
- 1772542 
- 2751838 
- 6215837
Справка. Орден Отечественной войны I и II степени был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая 1942 года. Этой награды были удостоены военнослужащие Красной Армии, ВМФ, войск НКВД и партизанских отрядов, которые способствовали успеху боевых операций против фашистских захватчиков, проявили в боях храбрость, стойкость и мужество. По открытым данным, за время Великой Отечественной войны этим орденом были награждены 1 миллион 276 тысяч человек.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Просторная квартира от застройщика в Кировском районе

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Что грозит за неуплату услуг ЖКХ
Общество
09.05.2021 19:23
Общество 09.05.2021 19:23
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2021 16:25
Общество 09.05.2021 16:25
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2021 15:31
Общество 09.05.2021 15:31
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2021 13:36
Общество 09.05.2021 13:36
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2021 11:52
Общество 09.05.2021 11:52
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2021 10:44
Общество 09.05.2021 10:44
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2021 10:21
Общество 09.05.2021 10:21
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2021 09:23
Общество 09.05.2021 09:23
Комментарии

0
Далее
Общество
08.05.2021 14:59
Общество 08.05.2021 14:59
Комментарии

0
Далее
Общество
08.05.2021 13:22
Общество 08.05.2021 13:22
Комментарии 0

0
Далее
Общество
08.05.2021 13:00
Общество 08.05.2021 13:00
Комментарии

0
Далее
Общество
08.05.2021 11:45
Общество 08.05.2021 11:45
Комментарии

0
Далее
Общество
08.05.2021 10:32
Общество 08.05.2021 10:32
Комментарии

0
Далее
Общество
08.05.2021 08:59
Общество 08.05.2021 08:59
Комментарии

0
Далее
Общество
07.05.2021 19:51
Общество 07.05.2021 19:51
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:23
Не хватило 3 миллионов?: новый памятник в селе Волгоградской области к 9 мая отремонтировали «тяп-ляп»Смотреть фотографии
19:20
Какой-то злой рок: женщины и дети попали в двойное ДТП под Волгоградом, есть погибшийСмотреть фотографии
18:44
В Волгоградской области коронавирус напомнил о себе пятью смертямиСмотреть фотографии
18:36
Волгоградский завод «Красный Октябрь» нашел владельцев орденов Отечественной войныСмотреть фотографии
16:25
Дух военного времени: волгоградцы отмечают День Победы (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
15:31
Дочь фронтовиков Елизавета Иванникова: «Они расписались весной в Сталинграде, а почерк их помнил Берлин»Смотреть фотографии
13:36
Сотни волгоградцев пришли на парад Победы в центре СталинградаСмотреть фотографии
11:52
Колонна ретротехники совершит 15-километровый пробег по ВолгоградуСмотреть фотографии
10:44
Летчик-ас в небе Сталинграда: семья волгоградцев – о своих героических дедах и отцахСмотреть фотографии
10:21
На Мамаевом кургане в Волгограде почтили память героев Великой Отечественной войныСмотреть фотографии
09:53
Пассажир разбившейся об столб иномарки умер в больнице ВолгоградаСмотреть фотографии
09:23
Из-за наплыва посетителей власти ограничили проход на Мамаев курган в ВолгоградеСмотреть фотографии
00:50
Небывалый ажиотаж: тысячи волгоградцев увидели «Свет Великой Победы»Смотреть фотографииCмотреть видео
19:02
«С депрессией я разошелся»: волгоградец без руки создал ютуб-канал для «приспособы» инвалидов к активной жизниСмотреть фотографии
15:26
В Волгоградской области около стадиона загорелась машина во время детского футбольного матча (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:08
На московской трассе иномарка разлетелась на части после удара об столб: один погибшийСмотреть фотографии
14:59
В Волгоградской области продолжают хоронить умерших от коронавирусаСмотреть фотографии
13:22
Налоговики высадили в Волгограде аллею в честь воинов-победителейСмотреть фотографии
13:00
В Волгограде из-за работ на ЛОС сужено движение на рокадной дорогеСмотреть фотографии
12:10
Найти и обезвредить: в Волгограде пьяный пассажир устроил стрельбу в маршрутке и ранил студентаСмотреть фотографии
11:45
На ж/д вокзал Волгоград-1 прибыл ретропоездСмотреть фотографии
10:46
В Волжском сбили 4-летнего малыша на самокатеСмотреть фотографии
10:40
В Волгограде иномарка влетела в дерево: водитель погибСмотреть фотографии
10:32
После Дня победы на Волгоградскую область обрушится ураганСмотреть фотографии
10:15
В Волжском полицейские вынесли мужчину из горящей квартирыСмотреть фотографии
09:50
Самый лучший матч: болельщики захвалили волгоградский "Ротор" после проигрыша "Сочи"Смотреть фотографии
08:59
В Волгоградской области за три месяца умерли более 10 тысяч человекСмотреть фотографии
22:03
Ушел в пике: волгоградский «Ротор» проиграл «Сочи» в жаркой битвеСмотреть фотографии
19:51
Волгоградская область примет международный фестиваль архитекторов «Эко-берег»Смотреть фотографии
18:38
«Рыбную полку» на Волжской ГЭС выдержат дольше запланированногоСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 