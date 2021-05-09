Волгоградский завод «Красный Октябрь» нашел владельцев орденов Отечественной войны





Девять орденов Отечественной войны I и II степеней нашли своих обладателей в ходе проведения патриотической акции «Орден ищет своего героя», которую организовал волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь». Как сообщили ИА «Высота 102» в музее истории предприятия, решается вопрос о передаче одной из наград родственникам участника Великой Отечественной войны Василия Яковлевича Хорохордина, которого уже нет в живых.

Василий Яковлевич родился 28 июля 1915 году в хуторе Каменный Буерак Нижнедевицкого района Воронежской области. В 1939 году заканчивался срок его срочной службы в рядах Красной Армии на Украине, он готовился к демобилизации, но судьба распорядилась иначе – Василий Яковлевич отправился на фронт.

«Он часто рассказывал одну историю. Шел бой, Василий Яковлевич и другие солдаты сидели в окопах, и вот двое решили выбраться. Отец кричал им, чтобы они быстро спрятались, ведь буквально над их головами свистели пули. Но его не послушали, и в эту же минуту упал снаряд, убивший тех двоих ребят. Папу лишь накрыло песком», - рассказала Валентина Хорохордина, сноха ветерана, которого она до сих пор называет отцом.

На фронте Василий Хорохордин получил ранение в колено, и так и не смог оправиться от этой травмы. Он вернулся с войны в 1944 году, за боевые заслуги был награжден орденом Красной звезды, а как выяснилось теперь, и орденом Отечественной войны I степени. Василий Яковлевич Хорохордин умер ранним утром 6 декабря 2002 года. У него остались сноха Валентина и внук Алексей, они живут в Воронежской области.

Напомним, в декабре в музей завода «Красный Октябрь» передали комплект из 47-ми орденов Отечественной войны I и II степеней, обнаруженных в ходе поисковых работ. Чтобы установить и найти обладателей наград, предприятие запустило патриотическую акцию. Для поиска героев Великой Отечественной войны сотрудники музея истории завода «Красный Октябрь» обратились за помощью в архивы, Министерство обороны РФ, военный комиссариат Волгоградской области и региональное УФСБ России. Благодаря приложенным усилиям удалось установить девятерых обладателей орденов Отечественной войны I и II степеней:

- Николай Евдокимович Аравин, награжден приказом Министра обороны СССР от 6 апреля 1985 году орденом Отечественной войны I степени №1826040;

- Дмитрий Георгиевич Арефьев, награжден приказом приказом Министра обороны СССР от 6 ноября 1985 году орденом Отечественной войны I степени №2494163;

- Алексей Яковлевич Володькин, награжден приказом Министра обороны СССР от 6 апреля 1985 года орденом Отечественной войны I степени №1825117;

- Василий Андреевич Ларичев, награжден приказом Министра обороны СССР от 6 апреля 1985 года орденом Отечественной войны I степени №714378;

- Алексей Алексеевич Пирогов, награжден приказом Министра обороны СССР от 6 апреля 1985 года орденом Отечественной войны I степени №1566393;

- Федор Иосифович Шишкин, награжден приказом Министра обороны СССР от 21 февраля 1987 году орденом Отечественной войны I степени №2309142;

- Николай Васильевич Щетина, удостоен ордена Отечественной войны I степени №2308962 приказом Министра обороны СССР от 6 апреля 1985 году;

- Владимир Тимофеевич Бачек, награжден приказом 2-ой Воздушной армии от 27 августа 1943 году орденом Отечественной войны II степени № 27975;

- Василий Яковлевич Хорохордин, награжден орденом Отечественной войны I степени №698688 от 6 апреля в 1985 году.

Установить личность владельцев еще 38-ми наград пока не удалось. В связи с этим акция «Орден ищет своего героя» продолжается. Если вы обладаете сведениями о человеке, которому может принадлежать орден, звоните в музей завода «Красный Октябрь» по номеру +7 (904) 434-55-81 или по телефону редакции информагентства +7 (8442) 78-19-76.

Перечень номеров, присвоенных орденам, владельцы которых еще не установлены:

- 1941047

- 1823486

- 1411012

- 1822818

- 1022386

- 2490223

- 1807319

- 2223726

- 1821943

- 1426060

- 2491048

- 2502986

- 2796547

- 1793803

- 4725816

- 5402857

- 1708673

- 1797374

- 2497539

- 1009960

- 4471035

- 2489577

- 1796231

- 27975

- 1928257

- 1797196

- 2503271

- 1046876

- 2491040

- 2790333

- 1899527

- 2503272

- 2490808

- 6501911

- 2848599

- 1772542

- 2751838

- 6215837

Справка. Орден Отечественной войны I и II степени был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая 1942 года. Этой награды были удостоены военнослужащие Красной Армии, ВМФ, войск НКВД и партизанских отрядов, которые способствовали успеху боевых операций против фашистских захватчиков, проявили в боях храбрость, стойкость и мужество. По открытым данным, за время Великой Отечественной войны этим орденом были награждены 1 миллион 276 тысяч человек.