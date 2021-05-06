Житель Татарстана спровоцировал тройное ДТП в Волгоградской области





В больницу с травмами госпитализированы 35-летний водитель Volkswagen Polo из Татарстана и его 27-летний пассажир в результате ДТП на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Камышинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, аварию спровоцировал мужчина за рулем Polo при обгоне Volkswagen Tiguan.

По данным полиции, водитель иномарки не успел завершить опасный маневр и врезался в ехавший навстречу грузовой DAF XF. После столкновения легковушку отбросило обратно на свою полосу, где она врезалась в обгоняемый Tiguan, пробила металлическое ограждение, вылетела в кювет и опрокинулась. Люди в остальных автомобилях-участниках ДТП не пострадали.